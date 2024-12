Hautfreundlichkeit und Schutz: „Bewohner und Bett bleiben trocken. Auch der Hautzustand der Bewohner ist gut, und es gibt keine Hautirritationen.“

Die Attends GmbH hat Anfang dieses Jahres eine umfassende Umfrage in Pflegeeinrichtungen in fünf Ländern – Großbritannien, Norwegen, Schweden, Deutschland und Österreich – durchgeführt, um die Zufriedenheit mit ihrem Attends Contours-Sortiment zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass das Produkt besonders für seine Benutzerfreundlichkeit, den hohen Schutz und die Vielfalt der angebotenen Saugstärken geschätzt wird.Die Ergebnisse der Umfrage belegen die hohe Akzeptanz und Praxistauglichkeit von Attends Contours in Pflegeeinrichtungen. Besonders hervorgehoben wurden:Die Kombination aus einfacher Handhabung, flexiblen Saugstärken und einer optimierten Passform macht Attends Contours zu einem zuverlässigen Produkt für Pflegeeinrichtungen. Die klare Nummerierung des Sortiments ermöglicht eine schnelle Auswahl, was den Pflegealltag erheblich erleichtert und eine individuelle Versorgung der Bewohner sicherstellt.“, sagt Michael Albrecht, Sales Manager B2B Germany der Attends GmbH.Die Attends GmbH wird auch weiterhin eng mit Pflegeeinrichtungen zusammenarbeiten, um ihr Angebot auf die Bedürfnisse der Anwender abzustimmen. Die Erkenntnisse aus der aktuellen Umfrage fließen in zukünftige Produktentwicklungen ein.Für weitere Informationen über das Attends Contours-Sortiment besuchen Sie unsere Website unter www.attends.de