Attends, der Experte für Inkontinenzprodukte: Neues E-Learning steigert die Beratungskompetenz von Fachkräften in Sanitätshäusern und Apotheken

Attends GmbH

Attends mit Sitz in Schwalbach bei Frankfurt am Main ist seit mehr als 45 Jahren einer der führenden Entwickler und Hersteller hochwertiger Produkte für Menschen mit Blasenschwäche und Inkontinenz sowie anerkannter Partner der Krankenkassen. Die vielfältigen Attends-Produkte sind im Attends Online-Shop und über unterschiedliche Anbieter wie Apotheken und Sanitätshäuser erhältlich. Attends gehört dem internationalen Konzern Attindas Hygiene Partners an, einem führenden Anbieter von absorbierenden Hygienelösungen. Mit weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitenden setzt sich das Unternehmen für die Gesundheit, die Würde und das Wohlbefinden seiner Kunden ein.

alles anzeigen