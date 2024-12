QuickStop – Das perfekte Weihnachtsgeschenk für unvergessliche Spieleabende

ATM Gaming Deutschland GmbH

Wir bei ATM Gaming sind nicht nur ein Spiele-Verlag – wir sind eine Gesellschaftsspiele-Schmiede mit Leidenschaft aus dem Herzen Münchens. Seit unserer Gründung im Jahr 2020 haben wir es uns zur Mission gemacht, Freunde und Familien näher zusammenzubringen. Wie? Mit unseren Kartenspielen, die für Lachen, Spannung und unvergessliche Momente sorgen. Fernab von Bildschirmen und Alltagsstress möchten wir Momente der Freude und des Miteinanders schenken. Unser Spiel 'Dreister', bekannt als 'JUDUKU' in Frankreich, und das Party-Spiel 'Unverschämt', ein Bestseller auf Amazon, sind nur zwei Beispiele unserer Kreativität. Und mit Millionenklicks auf unseren TikTok-Kanälen und einer stetig wachsenden Fanbase zeigen wir, dass unsere Spiele nicht nur Spaß machen, sondern auch begeistern. Mit unseren Familienspielen ”'Oha!” und “Doofer Esel “begeistern wir Jung und Alt. Dazu kommt unser Paarspiel 'Knisterkiste' und das Bluffspiel “Little Secret”.



Unsere Spiele sind nicht nur Produkte, sie sind das Ergebnis unserer Kreativität, Hingabe und dem ständigen Austausch mit unserer wunderbaren Community. Neugierig geworden? Taucht ein in unsere Welt und entdeckt, was uns so besonders macht!

