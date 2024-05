Internationaler Kindertag: Spaß und Spiele für die ganze Familie

Der Internationale Kindertag ist eine wunderbare Gelegenheit, um gemeinsam mit der Familie wertvolle Zeit zu verbringen. Was gibt es Besseres, als diesen besonderen Tag mit spannenden und unterhaltsamen Spielen zu feiern? ATM Gaming, hat vier fantastische Familienspiele im Angebot, die für jede Menge Spaß und Lachen sorgen. Heute möchten wir Ihnen unsere Spiele OHA!, Little Secret, Doofer Esel und Family Challenge vorstellen, die perfekt für diesen Anlass geeignet sind.



Der Klassiker als Familienspiel



OHA! basiert auf dem Partyspiel Unverschämt und ist das ultimative Familienspiel, bei dem Wortassoziationen und Kreativität im Mittelpunkt stehen. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren und ideal für 3 bis 10 Spieler, sorgt dieses Spiel für endlose Unterhaltung. Jeder Spieler erhält Antwortkarten und muss die lustigste Kombination zu einer vorgegebenen Fragekarte finden. Ein Lachen ist garantiert, wenn die ungewöhnlichen und witzigen Kombinationen vorgelesen werden. OHA! ist perfekt für einen gemütlichen Spielenachmittag mit der Familie oder für Kindergeburtstage. Tipp: Für die ganz Jungen Spieler kann man den Kartenstapel einmal durchgehen und einzelne Karten aussortieren.



Geheimagententraum im Rollenspiel verwirklichen



Bei Little Secret schlüpfen die Spieler in die Rollen von Geheimagenten, Hackern und Journalisten. Dieses Bluffspiel, das für Kinder ab 10 Jahren und Gruppen von 4 bis 9 Personen geeignet ist, verlangt nach Cleverness und guter Beobachtungsgabe. Ziel des Spiels ist es, die Rollen der Mitspieler zu erraten und die Gegner zu enttarnen. Mit jeder Runde reisen die Spieler zu neuen Missionen in verschiedene Städte und erleben dabei spannende Abenteuer. Little Secret ist ideal für Familien, die gerne gemeinsam rätseln und strategisch vorgehen.



Unnützes Wissen spielerisch testen



Doofer Esel ist ein lustiges und kreatives Kartenspiel, bei dem es um unnützes Wissen und Bluffen geht. Geeignet für Spieler ab 14 Jahren und für 2 bis 10 Personen, ist es ein großartiges Spiel für jede Altersgruppe. Die Spieler erfinden im Team falsche Antwortmöglichkeiten auf skurrile Fragen und versuchen, das gegnerische Team zu täuschen. Doofer Esel ist perfekt für Familienabende, bei denen Humor und Kreativität im Vordergrund stehen. Es sorgt für viele Lacher und überraschende Momente.



Lustige Herausforderungen



Family Challenge ist das neueste Familienspiel im Sortiment von ATM Gaming. Mit 180 Fragen, Herausforderungen und Minispielen in sechs verschiedenen Kategorien ist es ideal für kurze und lustige Familienabende. Von Pantomime über Wissenstests bis hin zu lustigen Aufgaben – dieses Spiel bringt Abwechslung und Spaß in jede Runde. Family Challenge ist geeignet für alle Altersgruppen und sorgt dafür, dass kein Familienmitglied außenvor bleibt. Es ist das perfekte Spiel für einen unvergesslichen Familientag.



Warum ATM Gaming?



ATM Gaming, legt großen Wert auf die Qualität und Originalität unserer Spiele. Wir möchten Freunde und Familien zusammenbringen und ihnen unvergessliche, unterhaltsame Momente bieten. Unsere Spiele sind einfach zu lernen, machen Spaß und fördern das Miteinander. Alle unsere Produkte werden umweltfreundlich hergestellt, und wir spenden 1% unserer Gewinne an wohltätige Zwecke.



Feiern Sie den Internationalen Kindertag mit ATM Gaming und unseren aufregenden Spielen! Besuchen Sie unsere Webseite und folgen Sie uns auf Instagram und TikTok, um mehr über unsere Spiele zu erfahren und an spannenden Gewinnspielen teilzunehmen.



Frohen Internationalen Kindertag wünscht Ihnen das ATM Gaming Team!

