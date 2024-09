Der Studienstart ist für viele Studierende eine Zeit voller neuer Eindrücke, in der es darum geht, sich in einer unbekannten Umgebung einzufinden und neue Freundschaften zu schließen. Icebreaker-Aktivitäten sind dabei der Schlüssel, um das Eis zu brechen und schnell Anschluss zu finden. Ob in lockerer Runde, bei organisierten Veranstaltungen oder mit kreativen Spielen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Grundstein für neue Freundschaften zu legen. Hier sind einige der besten Icebreaker für den Studienstart:



Unipartys – Der Klassiker für lockeres Kennenlernen



Unipartys sind wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Wege, um neue Leute kennenzulernen. Oft organisiert von Fachschaften oder Studierendenvertretungen, bieten sie eine entspannte Atmosphäre, in der du ohne großen Aufwand ins Gespräch kommen kannst. Musik, Drinks und die lockere Stimmung machen es leicht, neue Kontakte zu knüpfen – und wer weiß, vielleicht entstehen bei einer spontanen Tanzrunde oder an der Bar die ersten Freundschaften, die das Studium prägen werden.



Kennenlernspiele im Seminar – Gemeinsam lernen und lachen



Viele Dozentinnen und Dozenten nutzen Kennenlernspiele, um die Gruppe gleich zu Beginn aufzulockern. Egal ob Namensrunden, kleine Quizspiele oder das beliebte "Zwei Wahrheiten, eine Lüge" – solche Aktivitäten fördern nicht nur das Miteinander, sondern helfen dir auch dabei, die Namen deiner Kommilitonen schneller zu lernen. Diese Spiele sind oft witzig, interaktiv und bringen selbst schüchterne Studierende aus der Reserve.



QuickStop – Das schnelle und spaßige Kennenlernspiel



Wenn es um schnelle und unterhaltsame Spiele geht, darf QuickStop nicht fehlen. Dieses mehrfach ausgezeichnete Kartenspiel ist ideal für den Einsatz in kleinen Gruppen, da es sich schnell erklären lässt und durch seine kurze Rundendauer ideal für Pausen oder Treffen zwischendurch ist. Jeder Spieler erhält Buchstabenkarten und sucht passende Begriffe zu vorgegebenen Themen – das perfekte Spiel, um Gespräche in Gang zu bringen und die Kreativität zu fördern. Besonders an Unifahrten oder in WG-Küchen bietet es einen unterhaltsamen Einstieg für neue Bekanntschaften​.



Orientierungstage und Campusführungen – Gemeinsam den Campus entdecken



Orientierungstage oder Campusführungen sind nicht nur informativ, sondern bieten auch eine ideale Gelegenheit, um in lockerer Atmosphäre neue Leute kennenzulernen. Während ihr gemeinsam den Campus erkundet, bleibt genug Zeit für Gespräche und den Austausch über erste Eindrücke. Diese organisierten Veranstaltungen sorgen dafür, dass sich auch Studierende, die neu in der Stadt sind, schnell heimisch fühlen und erste Freundschaften knüpfen können.



Sportveranstaltungen – Aktiv ins Gespräch kommen



Für sportbegeisterte Studierende sind Sportveranstaltungen oder Unisportkurse ein idealer Icebreaker. Ob Fußball, Volleyball oder Yoga – gemeinsames Schwitzen bringt Menschen zusammen. Sport verbindet, und in der Umkleide oder bei einem Drink nach dem Training ist es ganz leicht, ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Interessen zu entdecken.



Fazit: Der Studienstart als Chance



Der Beginn des Studiums bietet zahlreiche Möglichkeiten, um neue Freundschaften zu schließen. Unipartys, Kennenlernspiele, Spiele wie QuickStop oder Sportveranstaltungen – die Vielfalt an Icebreakern ist groß und bietet für jeden etwas. Wichtig ist, offen zu bleiben und die Gelegenheit zu nutzen, um auf andere zuzugehen. So wird der Start ins Studium nicht nur aufregend, sondern auch der Beginn vieler wertvoller Kontakte und Erlebnisse.

