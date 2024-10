Erfolgreicher Auftritt von ATM Gaming auf der SPIEL'24 in Essen

Die Spielemesse in Essen 2024 vom 3. bis 6. Oktober war ein großes Highlight für ATM Gaming, den jungen Münchner Spieleverlag, der mit spannenden Neuheiten begeisterte. Schon vor Eröffnung der Messe stellte Gründer und Geschäftsführer Felix Weise bei der Neuheitenshow die neuesten Spiele aus dem Hause ATM Gaming, QuickStop und Gravity, vor. Diese beiden Gesellschaftsspiele sollten auch im Mittelpunkt des Messestandes stehen.



Ein Treffpunkt für Spielefans



Der Stand in Halle 5 war ein beliebter Anlaufpunkt für Besucher der Messe. Er war in zwei thematische Bereiche aufgeteilt: Auf der einen Seite konnten sich QuickStop-Fans an Stehtischen im rasanten Wettbewerb messen, während auf der anderen Seite ein gemütlicher Sitzbereich für Gravity-Liebhaber und Quizbegeisterte einlud, das Quizspiel in aller Ruhe auszuprobieren. Der Andrang am Stand war konstant groß, was zeigt, wie gut beide Spiele bei den Besuchern ankamen.



QuickStop-Turnier mit großartigen Preisen



Ein besonderes Highlight war außerdem das QuickStop-Turnier am 5. Oktober. Teilnehmer traten in Duellen gegeneinander an, um ihre Schnelligkeit und Kreativität unter Beweis zu stellen. Die Gewinner durften sich über großartige Preise freuen, darunter auch ein Paar AirPods – das Turnier sorgte für viel Spannung und Begeisterung. Das Finale gewinnt – wie könnte es anders sein – ein Deutschlehrer, der seinen Preis unter Applaus glücklich annimmt.



ATM Gaming als Ecopublisher of the Year 2024 ausgezeichnet



Ein weiterer Meilenstein für uns war die Auszeichnung als Ecopublisher of the Year 2024. Wir sind stolz darauf, nicht nur unterhaltsame Spiele zu entwickeln, sondern dabei auch unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Unsere Spiele wie Gravity und QuickStop sind aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt, und wir setzen auf nachhaltige Produktionsmethoden. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz und ermutigt uns, weiterhin in diese Richtung zu gehen.



Begeisterte Messebesucher



Das durchweg positive Feedback, das wir von den Messebesuchern erhielten, war überwältigend. Viele lobten die Innovation und den Spielspaß, den unsere Neuheiten mit sich brachten. Sowohl Gravity als auch QuckStop wurden mit viel Enthusiasmus aufgenommen und insbesondere Letzteres überzeugte durch seine einfachen Spielregeln und garantierten Spielspaß. Es war inspirierend zu sehen, wie begeistert die Menschen unsere Spiele ausprobierten und dabei neue Erinnerungen mit Familie und Freunden schufen. Wir bedanken uns bei den Messebesuchern, die durch ihr positives Feedback und den offenkundigen Spaß am Spiel einen unvergesslichen Messebesuch ermöglicht haben.



Für ATM Gaming war die Messe ein voller Erfolg, und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!

