Entdeckungsreise am Spieleabend: ATM Gaming erweitert sein Sortiment und Horizonte

Die drei neuesten Spielkreationen aus dem Hause ATM Gaming,underblicken das Licht der Welt. Diese Spiele laden dazu ein, gemeinsam neue Universen zu erkunden und fördern Wissen, Kreativität sowie Zusammenhalt. Ziel ist, damit für unterhaltsame gemeinsame Abende auch ohne Smartphone zu sorgen.Imdes Münchner Spieleverlags hat eine Kollision die Spieler in die Umlaufbahn eines Schwarzen Lochs katapultiert. Überleben kann in diesem fesselnden Quizspiel nur, wer Wissen und Strategie geschickt einsetzt.Ein Spiel, das die unendliche Weite des Alls ins Wohnzimmer bringt und die Faszination des Unbekannten zelebriert.Mit fünf Buchstaben-Karten ausgestattet, suchen die Spieler nach Worten zu vorgegebenen Themen. Nach drei Antworten wechselt das Thema. Das Spiel, bei dem sich alle um Geschwindigkeit und Assoziationen dreht, ist schon jetzt ein Verkaufshit.Ein Spiel, das zu blitzschnellem Denken und kreativen Lösungen anregt.180 Karten mit Fragen, Herausforderungen und Minispielen in sechs Kategorien bringen Abwechslung und Spaß in den Familienkreis. Hier Lernen die Spieler miteinander und übereinander.Ein Spiel, das Familien zusammenbringt und gemeinsame Momente wertvoll gestaltet.Wir hoffen, mit diesen Spielneuheiten zu zeigen, dass Gesellschaftsspiele eine Quelle der Inspiration und des Zusammenkommens sein können. Gravity, Quickstop und Family Challenge bieten ein abwechslungsreiches Spielvergnügen, das Wissen erweitert, Kreativität anregt und den familiären Zusammenhalt stärkt. Machen Sie sich bereit für Spieleabende, die Sie auf eine Reise durch den Kosmos, in die Welt der schnellen Worte und in den Kern des familiären Zusammenlebens führen.