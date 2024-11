Die QuickStop Weihnachtsedition ist da!

Vorbereitung: Zu Beginn einer Runde erhält jeder Spieler 5 Buchstabenkarten. Ablauf: Eine Kategorie wird in der Mitte des Tisches aufgedeckt. Die Spieler suchen Begriffe, die zur aktuellen Kategorie passen und mit einem ihrer Buchstaben beginnen. Karten legen und Kategorie wechseln: Sobald ein Spieler eine passende Antwort hat, legt er die entsprechende Buchstabenkarte ab und nennt sein Wort. Nachdem drei Buchstabenkarten abgelegt wurden, wechselt die Kategorie. Dafür wird die zuletzt gelegte Karte umgedreht – auf der Rückseite jeder der 240 Buchstabenkarten befindet sich eine neue, einzigartige Kategorie. Rundenende: Die Runde endet, sobald ein Spieler keine Buchstabenkarten mehr in der Hand hält.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und passend zur festlichen Jahreszeit präsentieren wir voller Stolz die exklusive QuickStop Weihnachtsedition! ?✨ Seit seiner Veröffentlichung hat QuickStop die Herzen von Spielbegeisterten erobert und konnte eine beeindruckende Erfolgsgeschichte schreiben. Mit überauf Amazon und konstanten Top-Platzierungen in den Kategorienundist QuickStop der Liebling vieler Spielerinnen und Spieler.QuickStop ist nicht nur ein Spiel – es ist ein echter Spaßgarant für Jung und Alt! In diesem schnellen und kreativen Kartenspiel dreht sich alles darum, blitzschnell Begriffe zu finden, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Die Regeln sind dabei so einfach wie genial:Mit der speziellen Weihnachtsausgabe möchten wir den Charme und die Freude der festlichen Saison in euer Zuhause bringen. Seid gespannt auf 240 komplett neue, weihnachtlich inspirierte Themen und Kategorien, die eure Kreativität und Schnelligkeit herausfordern. Ein Must-Have für jeden Spieleabend in der Adventszeit und das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die noch suchen!Sichert euch jetzt die QuickStop Weihnachtsedition und erlebt die festliche Magie auf spielerische Weise!