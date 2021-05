atambo GmbH ("atambo tours") unterstützt Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.



Das Frankfurter Unternehmen atambo tours ist neues Mitglied in der Organisation Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. Dieser gemeinnützige Verein fördert in Afrika lokale Schutzmaßnahmen für den gefährdeten Berggorilla. Als bekannter Anbieter von nachhaltigen Reisen wie einem individuellen Uganda Urlaub begrüßt atambo tours diese Arbeit und leistet künftig einen konkreten Betrag.



Zukunft für Berggorillas: finanzielle Unterstützung lokaler Naturschützer



Die Populationen von Berggorillas in afrikanischen Ländern wie Kongo, Ruanda und Uganda sind in akuter Gefahr. Waldrodungen reduzieren ihr natürliches Habitat, Wildjäger stellen eine weitere Gefahrenquelle dar. Zahlreiche örtliche Naturschützer, staatliche Wildhüter und Betreiber von Nationalparks gehen dagegen vor, ihnen fehlt es aber an Geld. Hier setzt der Verein Berggorillas & Regenwald Direkthilfe e.V. an: Er fördert zuverlässige lokale Partner mit Spenden und stärkt damit ihre wichtige Arbeit für den Schutz der Berggorillas und des Regenwaldes als ihrem Lebensraum.



Den Berggorilla auf individuellen Uganda Reisen live erleben



Die Gründerin und Inhaberin von atambo tours, Karen Wittel, lobt die Arbeit des Vereins: "Der Schutz gefährdeter Tierarten und des Regenwaldes ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen ist auch die Philosophie unseres nachhaltigen Reiseangebots." Kunden können die Vereinsarbeit ebenfalls fördern. atambo tours überweist neben seiner Mitgliedschaft für jeden im Jahre 2021 gebuchten Uganda Urlaub 50 Euro an die Organisation. Im Rahmen der individuellen Uganda Reisen können Touristen den Berggorilla in seiner natürlichen Umgebung beobachten - ein eindrucksvolles Erlebnis! Ein schlechtes Gewissen aufgrund der Flugreisen müssen sie nicht haben: atambo tours bietet ausschließlich CO2-neutrale Reisen an, die Emissionen kompensiert der Dienstleister über atmosfair.

