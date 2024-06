atambo ART: Anspruchsvolle Kunstreisen ohne Reisegruppe

Der Reiseveranstalter atambo tours mit Sitz in Frankfurt am Main bietet seit diesem Frühjahr hochwertige Studienreisen an, die auf die Spuren berühmter Künstler, Architekten und Schriftsteller führen. Ihr Alleinstellungsmerkmal: atambo ART-Kunden reisen ohne Gruppe zu ihrem persönlichen Wunschtermin. Während andere Anbieter insbesondere europäische Kunstzentren fokussieren, setzt atambo tours den Schwerpunkt auf die kulturelle Entdeckung von faszinierenden Fernzielen, wie Französisch Polynesien, Japan oder Kolumbien.



Anspruchsvolle Kunstreisen von promovierter Kunsthistorikerin kurariert



Initiatorin des Projekts ist Dr. Elena Stiehr - einer der kreativen Köpfe des atambo Teams. Schon während ihres Studiums der Kunstgeschichte und Romanistik bereiste sie die ganze Welt. Für ihre Dissertation erforschte Elena Stiehr den Mexikanischen Muralismus am Beispiel von Diego Rivera. "Das Eintauchen in fremde Kulturen ist wie Futter für die Seele", berichtet die promovierte Kunsthistorikerin, die seit 2018 für atambo tours maßgeschneiderte Individualreisen konzipiert. "Mit atambo ART führen wir zwei Kriterien zusammen: Die Leidenschaft für Kunst und Kultur und die Neugierde, fremde Länder im Rahmen einer privaten Rundreise zu entdecken."



Kunstreisen abseits von verstaubten Museen und langweiligen Vorträgen



Auf den Kunstreisen nehmen echte Experten ihres Fachgebiets die Gäste an die Hand, um die Orte zu besuchen, an denen die Künstler gelebt und gewirkt haben. "Auf unserer Französisch Polynesien-Reise, für die wir die ehemalige Direktorin des Museums von Tahiti als Reiseleiterin gewinnen konnten, besuchen unsere Kunden die entlegenen Marquesas-Inseln, auf die Paul Gauguin übersiedelte, um abseits des europäischen Vorbilds die wahre polynesische Lebensart kennenzulernen", berichtet Elena Stiehr. "Hier schuf er zum Beispiel sein berühmtes Gemälde 'Der Zauberer von Hiva Oa'."



Selbst künstlerisch aktiv werden



Bei atambo ART geht es jedoch nicht allein, um die Betrachtung von bedeutungsvollen Orten und schöner Kunst, sondern auch darum, selbst künstlerisch aktiv zu werden. "In Fakarava zum Beispiel, wo Matisse seine Inspiration für die berühmten Scherenschnitte fand, fertigt man unter fachlicher Anleitung seinen eigenen Scherenschnitt nach der Art von Matisse an. Könnte es ein schöneres Atelier geben, als ein Boot, das umgeben von der glitzernden Lagune der Südsee ist und von dem man die schillernden Farben der bunten Korallen auf dem Meeresboden sieht?"



Hochkarätige Guides und besondere Orte: So fühlt sich jeder Gast als VIP



Ein spannendes Thema, luxuriöse Boutique-Hotels, inspirierende Workshops, exklusive Treffen mit Akteuren der Kulturbühne und herausragende Dinner-Location sind das Geheimrezept von atambo ART. "Auf der Architekturreise durch Sri Lanka, die Geoffrey Manning Bawa gewidmet ist, erwartet unsere Gäste ein unvergessliches Dinner in einer Höhle mit Flötenspieler", informiert die Reisedesignerin. "In Indien ist es der Museumsdirektor persönlich, der die Gäste in Delhi durch die National Gallery of Modern Art führt. Unsere Kunstreisen sollen Spaß machen, Türen öffnen und nachhaltige Eindrücke schaffen. Damit auch der Erholungseffekt nicht zu kurz kommt, können die Rundreisen mit optionalen Strandaufenthalten kombiniert werden."



Kunstreisen von atambo auch für Reisebüros buchbar



Bislang zählt das Portfolio von atambo ART 15 Kunstreisen, die von Lateinamerika und die Karibik über Europa, Nahost und Asien bis zum Südpazifik reichen. Neben berühmten Künstlern, wie Diego Rivera, Joan Miró und Fernando Botero, behandelt atambo ART auch zeitgenössische Künstler, wie Llewellyn Xavier, der auf St. Lucia lebt, sowie renomierte Schriftsteller, wie Gabriel Garcia Marquez. "Auf Anfrage fertigen wir auch gerne eine maßgeschneiderte Reise zu seinem persönlichen Lieblingskünstler, - architekten oder -schriftsteller an", informiert Elena Stiehr. Natürlich können auch Reisebüros unsere Kunstreisen buchen. Wir freuen uns über jede Anfrage."

