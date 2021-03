Urlaubsberatung ganz bequem auf der Couch: Die Online Beratung von atambo tours

"Reisen ist möglich - auch in Corona Zeiten " betont Karen Wittel, Inhaberin von atambo tours. "Es fehlt einfach an Inspiration. Wer kämpft sich schon gern durch den Corona-Einreise-Dschungel, bevor er anfangen kann seinen Urlaubstraum zu verfolgen?".



atambo bietet Reiselustigen eine Online-Urlaubsberatung per Teams oder Zoom.



Durch den engen Kontakt mit den Fremdenverkehrsämtern verfügt das Team von atambo tours über aktuelle Informationen zur Corona-Situation in den unterschiedlichen Ländern.



"Gerade unsere Honeymoon-Urlauber schätzen diesen Service sehr. Die Online-Beratung erlaubt uns Karten, Bilder und andere Materialien einzuspielen, die üblicherweise im Ladenlokal auch zum Einsatz kommen. So können wir passende Reiseziele ausführlich vorstellen.

Die Termine zur virtuellen Urlaubsberatung stimmen wir per e-Mail ab. Wir beraten von montags bis sonntags. Unter der Woche zwischen 10-20:00 Uhr, am Wochenende ganz wie es sich der Kunde wünscht. Am beliebtesten ist die Urlaubsberatung direkt nach dem sonntäglichen Frühstück, zwischen 11 und 13:00 Uhr."



Kunden, die eine Urlaubsberatung wünschen, wenden sich an die zentrale e-Mail von atambo tours in Frankfurt.

(lifePR) (