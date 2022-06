Karen Wittel von atambo tours stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes für nachhaltiges Reisen: forum anders reisen e.V.

forum anders reisen e.V.: Karen Wittel zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Der Verband forum anders reisen hat bei seiner Mitgliederversammlung im Mai 2022 eine neue Führung bestimmt: Karen Wittel von atambo tours (atambo GmbH) engagiert sich künftig im Vorstand der wichtigsten Organisation für nachhaltiges Reisen in der DACH-Region. Die Mitglieder wählten die Geschäftsführerin des Frankfurter Reiseveranstalters zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.



Im Vorstand bleibt Lutz Müller von WIR-Reisen (diesmal als Vorsitzender), auch Susana Ceron Baumann von Ventura Travel setzt ihre Arbeit im Vorstand fort. Carl Gubert von sailwithus und Steffen Mayer von Rainbow Garden Village vervollständigen das Vorstandsteam. Mit Wittel, Gubert und Mayer verantworten nun drei neue Mitglieder die Leitung des forum anders reisen.



Das forum anders reisen ist ein Wirtschaftsverband von rund 140 kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern. Der Verband engagiert sich für die Entwicklung und Verbreitung eines auf inhaltlichen Kriterien basierenden nachhaltigen Tourismus, der sich an den Menschen und der Umwelt orientiert. Alle Mitglieder tragen das Nachhaltigkeitssiegel Tourcert. In Öffentlichkeit und Politik schafft das forum anders reisen ein stärkeres Bewusstsein für die Auswirkungen des Reisens und setzt Impulse für einen schonenden und fairen Tourismus. Im deutschsprachigen Raum ist forum anders reisen e.V. Dachverband für nachhaltigen Tourismus.



Nachhaltiger Urlaub: CO2-Kompensation für Flugreisen künftig verpflichtend



Neben den Vorstandswahlen widmeten sich die anwesenden Mitglieder auf Schloss Buchenau vielen weiteren Themen. Eine zentrale Rolle nahm der Klimawandel ein. Die Teilnehmer beschlossen, ihren eigenen Beitrag für den Klimaschutz auszuweiten. Seit 2003 bietet der Verband für nachhaltiges Reisen mit atmosfair die Möglichkeit, die CO2-Emissionen für Flugreisen zu kompensieren. Bisher handhaben die Mitglieder dieses Angebot unterschiedlich. Viele Veranstalter stellen es ihren Kunden frei, ob sie die jeweiligen Zahlungen für Klimaschutzprojekte leisten wollen.



Damit ist Schluss: Bis spätestens 2025 werden die Mitglieder eine 100 % tige Kompensationsquote der Fluganreisen erreichen. Für Kunden des Reiseveranstalters atambo tours (atambo GmbH), geführt von Karen Wittel in Frankfurt, ändert sich dagegen nichts: Das Unternehmen kompensiert den CO2-Ausstoß der Fluganreisen bereits schon heute zu 100%. Die Abgabe ist im Preis jeder Reise oder Auslandshochzeit von atambo inbegriffen.



forum anders reisen öffnet sich für Start-ups und DMOs



Der Verband traf auf seinem Treffen zudem eine bedeutende organisatorische Entscheidung: Bisher mussten sich Veranstalter mindestens 24 Monate lang am Markt etabliert haben, um einen Mitgliedsantrag stellen zu können. Ab sofort nimmt forum anders reisen auch Start-ups auf. Anbieter des Destinationsmanagements (DMOs) können ebenfalls eine Mitgliedschaft beantragen. Das soll den Austausch zwischen den Veranstaltern in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und den Akteuren in den Zielländern fördern.



Karen Wittel zeigt sich nach der Mitgliederversammlung zufrieden



Die Frankfurter Reiseveranstalterin Karen Wittel freut sich auf ihre facettenreiche Aufgabe in dem bekannten Verband für nachhaltiges Reisen. Auch die inhaltlichen Entscheidungen des Treffens bewertet sie positiv:



"Ich bin sehr glücklich über die Wahl. atambo ist seit über 10 Jahren Mitglied beim forum anders reisen. Daher kann ich sagen, wir haben bei dieser MV einen wegweisende Beschluss gefasst, der hoffentlich Leuchtturm-Charakter für die Branche haben. Ich denke hier an die verbindliche 100% Klimakompensation der Fluganreisen."