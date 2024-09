Exklusive Gruppenreise von atambo tours nach Französisch-Polynesien: Auf den Spuren von Paul Gauguin & Henri Matisse

Der Reiseveranstalter atambo lädt Kunstliebhaber zu einer außergewöhnlichen und exklusiven Gruppenreise nach Französisch-Polynesien ein, die im Rahmen des renommierten atambo ART Programms stattfindet. Die einzigartige Reise, die nur 6-8 Plätze umfasst, steht ganz im Zeichen zweier bedeutender Künstler: Paul Gauguin und Henri Matisse. Das Thema der Reise lautet „Träume vom Paradies & Orte der Inspiration“.Unter der Leitung der ehemaligen Direktorin des Museums von Tahitiwerden die Reisenden auf Tahiti in die kreative Welt von Gauguin und Matisse eintauchen. Ein besonderer Höhepunkt ist die exklusive, die unter anderem den Besuch des pittoresken Hotels umfasst, in dem Henri Matisse einst verweilte, während er von der paradiesischen Landschaft Tahitis inspiriert wurde.Weiter geht es zu den üppigen Landschaften von, einer Gegend, die Paul Gauguin als Rückzugsort wählte, um dort einige seiner bedeutendsten Werke zu schaffen. Die Gruppe wird auch die entlegene Inseldie letzte Ruhestätte des großen Künstlers Gauguin, auf den Marquesas besuchen, um das Leben und Erbe des Malers in einem intimen Rahmen zu würdigen. Hier übernehmen die lokalen Expertenunddie Reiseleitung und führen die Teilnehmer zu den Inspirationsquellen des Künstlers in der mystischen Atmosphäre der Marquesas-Inseln.Ein exklusives Treffen mit demverspricht einen noch tieferen Einblick in das Erbe des Ausnahmekünstlers. Ergänzt wird das Programm durch einen Workshop auf, bei dem die Teilnehmer die Kunst des Papierschneidens im Stile Matisses erlernen – inspiriert von den leuchtenden Korallen und der Unterwasserwelt Polynesiens.Mit nur acht verfügbaren Plätzen bietet diese Reise ein besonders exklusives Erlebnis. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, die Reise individuell zu verlängern, um das Inselparadies noch weiter zu erkunden.Die kunsthistorische Gruppenreise verbindet atemberaubende Landschaften mit der faszinierenden Geschichte zweier der größten Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie richtet sich an alle, die die kreative Essenz Französisch-Polynesiens in einer intimen und künstlerischen Atmosphäre erleben möchten.Interessierte Reisende können sich ab sofort für die exklusive Gruppenreise anmelden. Weitere Informationen und Buchungen sind auf der Website von atambo ART verfügbar.atambo toursTel.: 069 – 74 22 0986E-Mail: info@atambo.de Web: https://atambo.de atambo ART bietet einzigartige, kulturell und künstlerisch inspirierte Reisen auf der ganzen Welt an. Das von Kunsthistorikern kuratierte Programm richtet sich an Kunst- und Kulturinteressierte, die ihre Leidenschaft mit außergewöhnlichen und exklusiven Erlebnissen verbinden möchten.