24.09.2021 Tag der Raumfahrt - Moskau individuell entdecken

Am 24.09.2021 erinnern Menschen weltweit an die eindrucksvolle Geschichte der Raumfahrt: Die Blicke richten sich an diesem Tag unweigerlich nach Russland und speziell nach Moskau als einem der geschichtsträchtigsten Orte. Der perfekte Anlass über einen Luxus-Urlaub in Moskau nachzudenken.



Bei einer Moskau Reise in Welt der Kosmonauten eintauchen



Russland ist stolz auf seine Erfolge in der Raumfahrt: Das zeigt sich in Moskau in kompakter Form. Mit vielfältigen Museen und Denkmälern ruft das Land Highlights wie den ersten bemannten Weltraumflug des populären Kosmonauten Juri Alexejewitsch Gagarin ins Gedächtnis. Bei einem Moskau City Trip empfiehlt sich vor allem der Besuch des Kosmonautenmuseums, das seit 1981 existiert und vor einigen Jahren umfassend saniert wurde. Das Museum überzeugt mit exklusiven Exponaten und mit interessanten Einblicken in die Geschichte und die Gegenwart der Raumfahrt. Weitere Highlights bei einer Moskau Reise sind die Kosmonautenallee mit Büsten der wichtigsten sowjetischen Raumfahrer sowie der Platz der Industrie mit einem Modell der Raumsonde "Buran".



Boomende Metropole Moskau: Diese Stadt lohnt einen Besuch!



Karen Wittel als Geschäftsführerin von atambo tours hat die russische Hauptstadt kürzlich besucht und zeigt sich begeistert: "Die Geschichte der Raumfahrt ist nur einer von vielen Gründen, diese pulsierende Großstadt zu entdecken. So sollte jeder die einzigartige Altstadt zu Fuß erkunden. Die historische Bausubstanz und vielfältige Sehenswürdigkeiten machen einen Spaziergang zum erinnerungswürdigen Erlebnis!"



Die reisefreudige Unternehmerin bestätigt einen Eindruck, den andere Touristikexperten teilen - Moskau hat sich in den letzten Jahren zum Positiven gewandelt. Bei einem Moskau Urlaub staunen viele Touristen über die zahlreichen sanierten Gebäude, die Top-Infrastruktur wie die moderne Metro und die Sauberkeit von Straßen und Plätzen. Auch gastronomisch bewegt sich die Hauptstadt mittlerweile auf Weltniveau. Karen Wittel empfiehlt zum Beispiel das Ruski im 85. Stockwerk eines Hochhauses sowie das White Rabbit, das sich ebenfalls in luftiger Höhe befindet: "Diese Restaurants garantieren zu bezahlbaren Preisen Genuss auf höchstem Niveau!"



Individuelles Programm, maximaler Komfort: Moskau City Trip bei atambo tours buchen



Nach ihrem persönlichen Moskau Urlaub hat Karen Wittel für ihre Kunden ein exklusives Reiseangebot ausgearbeitet. Das Ergebnis beeindruckt: Reisende erwartet ein Moskau Luxusurlaub der Extraklasse. Sie übernachten in einem zentral gelegenen Luxus-Hotel, von dem sie direkt auf den Kreml, die Blasius--Kathedrale und den Fluss Moskwa blicken. Zudem beinhaltet die Städtereise nach Moskau ein Besuch des Kosmonautenmuseums und als optionalen Höhepunkt ein Gespräch mit einem wahrhaftigen Kosmonauten. Ein eigener Chauffeur und eine deutschsprachige Reiseführerin sind weitere Pluspunkte des Moskau-Reiseplans.

