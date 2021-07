2. Juli 2021 Tag des Ufos: atambo tours legt Individualreise zu den Sternwarten und dem UFO-Tal Chiles auf

Auftakt des UFO-Phänomens war die Sichtung des US-Amerikaners Kenneth Arnold im Jahre 1947. Er gab an, über dem Mount Rainier, mehrere sichelartige Flugobjekte, die Unterassen ähnelten, gesehen zu haben.



Atacamas Sternwarten: Zu Besuch bei Mega-Observatorien



Viele namhafte Forschungseinrichtungen unterhalten in Chiles Atacama-Wüste und in der Nähe von La Serena Weltklasse-Observatorien. atambos Individual-Reise „Sternebeobachtung Chile“ sieht den Besuch in einem der Observatorien vor.



„Die Sichtung von Ufos können wir natürlich nicht versprechen“, sagt Karen Wittel, Inhaberin von atambo tours, mit einem Schmunzeln „Doch die Betrachtung eines unverschmutzten Sternenhimmels durch ein Teleskop der Extraklasse, ist ein intensives Erlebnis für die ganze Familie.“



Die Chile-Individualreise wird nach den Wünschen der Gäste auf Maß geschneidert und hat empfohlene Bestandteile, wie z.B. ein Besuch des UFO-Tals im Valle Elqui (Elqui-Tal). Dieses ist berühmt unter UFO-Anhängern.



Die Privatreise nach Chile genießen Sternenbeobachter mit gutem Gewissen: Der nachhaltig-zertifizierte Reiseveranstalter hält strikte soziale und ökologische Kriterien bei der Reiseausarbeitung ein. Außerdem werden die Emissionen, die bei der Chile-Rundreise entstehen, mit atmosfair kompensiert. Der Kunde erhält bei atambo tours 100% Klimaschutz.

