Neue Route: Trekking im Herzen des Tien-Shan

Kirgistan liegt im Herzen von Zentralasien und grenzt an die Länder Kasachstan, China, Tadschikistan und Usbekistan. Das kleine Land hat sich seine Ursprünglichkeit und Vielfältigkeit bewahrt. Es wird geprägt von atemberaubenden Berglandschaften, weiten Steppen, saftig grünen Wiesen und klaren Seen.Von der Hauptstadt Kirgistans Bishkek geht es auf der Tour von AT REISEN nach Karakol. Von hier erreichen die Gäste über den 4.000 m hohen Tuyz-Pass die Gebirgswelt des Tien-Shan. Der Merzbacher-See, ein ganz besonderes Naturwunder, ist von hier aus nur noch eine Tagesetappe entfernt. Unglaubliche Bergpanoramen und fantastische Aussichten verschönern den Weg und werden am Ende der Reise mit einem Hubschrauberflug vorbei an den spektakulären Eiswänden und kühnen Gipfeln übertroffen.