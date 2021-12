Rail Market Research ist Online – Neue internationale Wissensplattform in Betrieb

Die Luftverschmutzung und die globale Erwärmung gehören zu den dringendsten Herausforderungen der Menschheit.Ein Ansatz zur Lösung der drängenden Probleme des Klimawandels ist die verstärkte Nutzung des Schienenverkehrs. Durch die Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs auf die Schiene lassen sich die CO2-Emissionen im Verkehrssektor deutlich reduzieren. In Verbindung mit den dynamischen gesellschaftlichen und technologischen Veränderungsprozessen durch die Digitalisierung wird die Verlagerung und damit die Umsetzung der europäischen Klimaziele zu neuen technischen Lösungen, veränderten Märkten und neuen Geschäftsfeldern führen.Vor diesem Hintergrund sind fundierte Informationen über Märkte, innovative Technologien, politische Rahmenbedingungen und Unternehmen notwendig, um in einer zunehmend komplexen Informationslage die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen.So können der Klimawandel erfolgreich bekämpft und neue nachhaltige Geschäftsfelder erschlossen werden.Rail Market Research ist auf Wachstum angelegt und wird schrittweise ein Zentrum des Informationsaustauschs für Bahnmarktexperten werden.ASTRAN ist ein auf Strategieberatung, Projekt- und Prozessmanagement spezialisiertes Unternehmen aus Kiel. Wir bei ASTRAN brennen für den Bahnmarkt. Tagtäglich beschäftigen wir uns mit den Geschehnissen in der internationalen Bahnlandschaft. Um unseren Kunden die bestmöglichen Informationen bieten zu können, unterhalten wir eine Vielzahl an Datenbanken mit aktuellen betriebswirtschaftlichen, produktbezogenen und technischen Informationen über branchenspezifische Unternehmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.railmarketresearch.com