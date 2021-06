Die Krise als Chance nutzen – Luft für den Neustart durch BAFA-Beratungsförderung

Die Konjunktur springt wieder an, die Auftragsbücher füllen sich langsam wieder. Dies ist eine gute Gelegenheit für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) geförderte Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Das Produktportfolio kann so neu positioniert oder Organisationen können robuster aufgestellt werden. Insbesondere junge Unternehmen oder Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten erhalten durch das Förderprogramm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unbürokratische und zielgerichtete Hilfe von erfahrenen Beratern.Kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Unterstützung durch Beratungsförderung. Die Förderung lohnt sich: Unternehmer und Unternehmerinnen können im Rahmen des Programms für eine Unternehmensberatung eine Beratungsförderung von 50% erhalten, je nach Standort und Unternehmenssituation sind es sogar bis zu 90%.Die Bewältigung der Pandemie stellen die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Im Jahr 2020 wurde die deutsche Wirtschaft nach zehnjähriger Wachstumsphase von einer starken Rezession getroffen. Der Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit einhergehende erste Lockdown im Frühjahr führten, zusammen mit dem zweiten (Teil-) Lockdown im Zuge der zweiten Pandemiewelle zum Jahresende, zu einem Rückgang des preisbereinigten BIP um 5,0 %*. Trotz allem ist das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und die Wirtschaft erholt sich sichtbar.Die Zeit des harten Lockdowns sollte uns eines gezeigt haben: Be prepared! Es werden immer wieder harte Zeiten auf die Wirtschaft zukommen. Jedes Unternehmen tut gut daran, sich darauf vorzubereiten und stetig seine Prozesse zu hinterfragen, zu optimieren und robust auszuprägen.Das Gefühl, nicht handlungsunfähig zu sein, ist wichtig, um eine Krise gut zu bewältigen. Sollten Unternehmen unter den aktuellen Marktbedingungen in Schwierigkeiten geraten sein, so ist das kein Versagen. Es ist eine Chance, alles auf Links zu drehen. Luft für einen möglichen Neustart bietet das Förderprogramm der BAFA "Förderung unternehmerischen Know-hows" zur Beratungsförderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Die Unternehmen können sich zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung beraten lassen. Ebenso erhalten Unternehmen in Schwierigkeiten einen Beratungszuschuss zu allen Fragen der Wiederherstellung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.ASTRAN ist durch die BAFA autorisiertes Beratungsunternehmen für die Umsetzung des Förderprogramms und ein auf Strategieberatung, Projekt- und Prozessmanagement spezialisiertes Unternehmen aus Kiel. Wir bei ASTRAN brennen für den Mittelstand. Tagtäglich beschäftigen wir uns mit den Geschehnissen in der nationalen Wirtschaft.Weitere Informationen finden Sie auf: www.astran.de