ZEG und assona verlängern Zusammenarbeit bis Ende 2026

Die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) und der Versicherungsdienstleister assona verlängern ihre Kooperation um drei weitere Jahre. Die Kölner Genossenschaft verbindet mit assona eine langjährige Partnerschaft. Seit 2015 bietet assona der ZEG maßgeschneiderte Schutzlösungen für Fahrräder und E-Bikes – sowohl für die Privatkunden- wie auch die Leasingsparte.Uwe Hüsch, assona-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, sagt: „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit einem so innovativen und dynamischen Partner wie der ZEG.“ Franz Tepe, der als Geschäftsführer der ZEG-Tochter Eurorad für die Versicherungsleistungen verantwortlich ist, ergänzt: „assona kennen wir als zuverlässiges, leistungsstarkes und serviceorientiertes Unternehmen und freuen uns daher sehr auf die weitere Zusammenarbeit in all unseren Geschäftsbereichen.“Seit August 2021 gehört assona zu 100 Prozent zur wefox Gruppe. Das digitale Versicherungsunternehmen eröffnet den Kooperationspartnern neue Perspektiven und ist neben Deutschland in sieben weiteren europäischen Ländern aktiv. „Mit der globalen Ausrichtung des neuen Gesellschafters hoffen wir auf eine internationale Expansion unseres Geschäfts mit Versicherungsleistungen“, so Franz Tepe.Günther Blaich, Geschäftsführer von wefox Germany, ergänzt: „Das Geschäftsfeld von assona, respektive die Zusammenarbeit mit der ZEG, ist ein wichtiger Baustein der wefox-Strategie, auch mit dem Hintergrund, dass mit assona und der ZEG in den jeweiligen Bereichen zwei Marktführer zusammenstehen. Das Affinity Business spielt heute schon eine zentrale Rolle für wefox und wird zukünftig weiter ausgebaut.“Die ZEG Group mit Sitz in Köln erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Außenumsatz von über drei Milliarden Euro. Zu dem Unternehmensverbund gehören die ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, die Fahrradproduzenten Flyer AG Schweiz, Hercules GmbH, i:SY GmbH & Co. KG, und KETTLER Alu-Rad GmbH. Außerdem die Biketec GmbH mit dem Produkt FIT (dem E-Bike-Antriebsmanagementsystem) sowie eurorad Deutschland GmbH (Dienstradleasing, Travelbike). Die ZEG Zweirad-Einkaufs- Genossenschaft eG in Köln ist mit über 1.000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen Europas größter Zweirad-Fachhandelsverband. Sie vertreibt über die Mitgliedsfirmen Ihre ZEG-Exklusiv-Marken PEGASUS, BULLS und ZEMO. Mehr Infos: www.zeg.de