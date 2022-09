Jetzt auch für gebrauchte Zweiräder: assona erweitert E-Power-Schutz

Versicherungsdienstleister assona weitet sein Angebot aus: Ab sofort kann der Fachhandel auch beim Gebrauchtradkauf die Schutzlösung E-Power anbieten. Das assona-Produkt gilt für E-Bikes, S-Pedelecs und E-Roller, die sogar bis zu zwölf Monate nach Kauf im Shop versichert werden können.



E-Power: Leistungen im Überblick

Der neue E-Power vereint die Leistungen eines Diebstahl- und Reparaturschutzes in sich: Ob Unfall- oder Sturzschaden, Schäden an Akku und Elektronik oder durch Verschleiß – in all diesen Fällen greift der erweiterte Schutz, egal ob beim neu oder gebraucht gekauften Bike. Auch bei Elementar- und Verschleißschäden sowie Vandalismus erhalten Kunden Reparatur oder Ersatz. Die Leistungen gelten weltweit – ohne Zeitwertverlust oder Selbstbeteiligung.



Europaweit mobil – dank Schutzbrief

Mit dem Mobilitätsschutzpaket ist auch ein Schutzbrief für Unfälle und Pannen im E-Power inkludiert: Zum Service gehören unter anderem Reparaturen vor Ort oder ein Abschleppdienst bis zur nächsten Werkstatt. Auch ein Transport zum Wohn- oder Zielort sowie die Übernahme von Übernachtungskosten sind Teil des Mobilitätsschutzpakets.



Rabatt für Bikes mit GPS-Ortung

Den E-Power gibt es ab 8,50 Euro monatlich für alle neu und gebraucht erworbenen E-Bikes, S-Pedelecs und E-Roller. Fahrer von Connected Bikes, die mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattet sind, erhalten einen Rabatt in Höhe von zwölf Prozent.