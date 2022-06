Eurobike 2022: assona mit starken Zweiradschutzlösungen am Start

Ob Fahrrad, E-Bike, S-Pedelec oder Elektroroller: Versicherungsdienstleister assona präsentiert sich auf der diesjährigen Eurobike mit seiner Hausmarke BikeProtect sowie der ZEG Plus Garantie. Beide Produktlinien bieten Zweiradkäufern umfangreichen Schutz. Interessierten Fachhändlern steht das assona-Außendienstteam an den Messetagen vom 13. bis 17. Juli 2022 mit kompetenter Beratung zu den Produkttarifen an Stand K27 in Halle 8.0 zur Seite.



Expertise vom Außendienst, Espresso vom Barista



Nicht nur auf fachkundige Beratung können sich die Messebesucher am assona-Stand freuen. Auch zu besten Kaffeespezialitäten vom Barista lädt das Außendienstteam ein.



Weltweit geschützt mit BikeProtect



Übrigens: Egal ob Unfall- oder Sturzschaden, Material- oder Konstruktionsfehler, Diebstahl, Raub, Vandalismus oder Elementarschaden – sowohl der BikeProtect als auch die ZEG Plus Garantie leisten weltweit – und das ohne Selbstbeteiligung oder Zeitwertverlust. Bei motorisierten Rädern greifen die Tarife obendrein bei Akkuschäden und kommen mit einer europaweiten Pannen- und Unfallhilfe daher.