Erfolgreiches Netzwerken bei assona-Partner-Events

Das Resümee fällt positiv aus: Im Juni hatte Versicherungsdienstleister assona zahlreiche Elektronikfachhändler aus Deutschland und Österreich nach Berlin eingeladen – zwei Treffen für alle mit nutzbringendem Networking wie hilfreichen Feedbacksprächen.



„Welcome to Berlin“ lautete das Motto der beiden Events, bei denen zuerst die österreichischen Partner am 3. Juni und dann die deutschen Händler und Händlerinnen am 17. Juni mit von der Partie waren. „Nach den Kontaktbeschränkungen in der Vergangenheit lag es uns am Herzen, unsere Partner zu uns in die Hauptstadt einzuladen“, sagt assona-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Uwe Hüsch. „Klar haben wir die Shops zuletzt auch wieder besucht, aber ein großes Treffen mit Kundendienst, Marketing und Außendienst zum gemeinsamen Austausch mit so vielen unserer Partner haben wir schon lange nicht mehr organisieren können.“



Die Einladung für zwei Tage Berlin hatten die geladenen Fachhändler in stylishen Boxen inklusive umfangreichem Touristenticket bekommen. Vor Ort angekommen, hieß es für alle, zuerst einmal das assona-Office am Tempelhofer Damm zu besichtigen. Danach ging es über ins entspannte Abendprogramm – unter anderem mit einer Schiffstour auf der Spree.