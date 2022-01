Endspurt bei assona-Weihnachtsaktion mit Rentier Rudi

Noch bis zum 30. Januar läuft das aktuelle Weihnachts-Incentive von Versicherungsdienstleister assona. Für angeschlossene assona-Partner aus dem Elektronik- und Telekommunikationsbereich in Deutschland und Österreich heißt das: Gas geben im Online-Game mit Rentier Rudi und wertvolle Gewinne absahnen.



„‚Steigern, spielen, shoppen‘ lautet ab jetzt das Motto für die teilnehmenden Fachhändler“, sagt assona Marketing Managerin Doreen Block. „Je mehr virtuelle Spiel-Coins die Teilnehmenden abstauben, desto hochwertiger fallen die Preise aus“, so Block.



Jeder verkaufte myProtect, der Smartphone- und Tabletschutzbrief des Unternehmens, zählt im Übrigen beim Sammeln der virtuellen Währung. Einlösen lässt die sich dann bis zum 27. Februar in einem Prämienshop. Marken-Bluetooth-Lautsprecher und hochwertige Soundbars warten dort ebenso auf die Gewinner wie Kaffeevollautomaten, Smart-TV-Geräte und Saugroboter. Wer diesen letztgenannten Preis gewinnt, kann ihn direkt beim Frühjahrsputz testen.