E-Power: assona lanciert umfangreichen Zweiradschutz

Mit E-Power erweitert Versicherungsdienstleister assona sein Angebot für den Zweiradbereich. Der Schutz gilt weltweit für E-Roller, E-Bikes sowie für S-Pedelecs und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.



Umfangreiches Leistungspaket – ohne Selbstbehalt



Das neue Produkt bietet ein umfangreiches Leistungspaket – ohne Selbstbehalt oder Zeitwertverlust. E-Power leistet in zahlreichen Fällen Reparatur und Ersatz: Neben Diebstahl und Einbruchdiebstahl sind auch Schäden durch Unfall, Sturz und Fall sowie durch Bedienungs- und Handhabungsfehler abgedeckt. Auch bei Elektronik- und den oft kostspieligen Akkuschäden greift die Schutzlösung. Zusätzlich deckt E-Power auch Verschleißschäden ab, selbst wenn sie an Bremsbelägen oder Reifen auftreten.



Europaweites Mobilitätsschutzpaket inklusive



Ein Mobilitätsschutzpaket ist bei E-Power ebenfalls inkludiert. So erhalten Kund*innen europaweit Hilfe bei Pannen oder Unfällen. Je nach Bedarf wird ihr Zweirad vor Ort repariert oder abgeschleppt. Zum Paket gehören unter anderem auch die Bereitstellung eines Ersatzrades und von Notfallbargeld bei Auslandsaufenthalten sowie die Übernahme von anfallenden Übernachtungskosten. Der Service steht den Kund*innen 24 Stunden am Tag zur Verfügung.



In Deutschland und Österreich erhältlich



Der neue E-Power-Schutz ist im deutschen und österreichischen Fachhandel erhältlich – als Teil der hauseigenen Marke BikeProtect sowie als Tarif der ZEG Plus Garantie. Diese wird exklusiv über die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) vertrieben. Der Beitrag für die umfassende Schutzlösung richtet sich nach dem Warenwert des Rades und ist schon ab zwölf Euro monatlich erhältlich.

