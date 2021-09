Weißwurst, Wiesn & World Domination. "Plan B From Outer Space: A Bavarian Odyssey" erscheint am 28. Oktober!

Intergalaktisch gut: Plan B From Outer Space ist ein Liebesbrief an klassische Science-Fiction-Geschichten und bayerische Kultur mit dutzenden charmant-illustrierten Hintergründen und animierten Charakteren.

Plan B From Outer Space ist ein Liebesbrief an klassische Science-Fiction-Geschichten und bayerische Kultur mit dutzenden charmant-illustrierten Hintergründen und animierten Charakteren. Alpen vs. Aliens: Gestalte dein eigenes Alien mit einer spannenden Hintergrundgeschichte und stelle die kleine bayerische Stadt "Unter-Hinterobersdorf" auf den Kopf.

Gestalte dein eigenes Alien mit einer spannenden Hintergrundgeschichte und stelle die kleine bayerische Stadt "Unter-Hinterobersdorf" auf den Kopf. Unendliche Freiheit: Jede deiner Entscheidungen hat maßgebliche Auswirkungen auf den Verlauf der Story. Sei ein gutherziger Reisender, ein grausamer Eroberer ...oder etwas ganz Anderes?

Jede deiner Entscheidungen hat maßgebliche Auswirkungen auf den Verlauf der Story. Sei ein gutherziger Reisender, ein grausamer Eroberer ...oder etwas ganz Anderes? Next-Level: Stelle dein Alien-Hirn mit einer Auswahl von raffinierten Mini-Spielen und ausrüstbaren Gegenständen auf die Probe, welche die Geschichte und deine Antwortmöglichkeiten beeinflussen.

Stelle dein Alien-Hirn mit einer Auswahl von raffinierten Mini-Spielen und ausrüstbaren Gegenständen auf die Probe, welche die Geschichte und deine Antwortmöglichkeiten beeinflussen. Platin-Alien: Fülle den Trophäenraum deines Raumschiffs, indem du 19 verschiedene Enden und lustige Eastereggs entdeckst.

Publisher Assemble Entertainment und RobotPumpkin Games geben voller Freude bekannt, dass das illustrierte Comedy-Text-Adventureschon amfür Steam , iOS und Android erscheint! Die Steam-Version wird 12,49€ kosten und Mobile 5,99€. Wie immer wird es auch eine spezielle "Save The World"-Edition zum Release geben, inklusive offiziellem Soundtrack und Unterstützung einer wohltätigen Organisation. Die Organisation wird zum Release bekanntgegeben. In diesem interaktiven Roman haben die Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler direkten Einfluss auf dessen Ausgang - dabei warten nicht nur ein oder zwei, sondern ganzeauf Adventure-Fans.heißt es in. Ein, in dem ein intergalaktischer Schiffbrüchiger gegen die bayrische Gastfreundschaft antritt. Auf einer Kreuzfahrt durch unser Sonnensystem wird ein liebenswerter Außerirdischer von Weltraummüll getroffen und stürzt in Süddeutschland in einem kleinen Dorf namens "Unter-Hinterobersbach" ab. Zum Pech des Aliens sind die Einheimischen nicht gerade auf dem Laufenden, was das Leben außerhalb der Erde angeht. Also müssen Spielerinnen und Spieler dienutzen, um sich unter die "" zu mischen und herauszufinden, wie sie von diesem merkwürdigen Planeten fliehen können... oder auch nicht?ist ein verspieltes, herzliches Abenteuer, das die klassischenauf den Kopf stellt. Nach " The Innsmouth Case " istdas zweite Text-Adventure von RobotPumpkin Games aus Köln. In beiden Spielen verfolgt das Studio die Vision einer kuriosen Geschichte in einer merkwürdigen Stadt, gefüllt mit bizarren Charakteren, alles visualisiert mit liebevoll handgezeichneten Schauplätzen und Charakteren.ist ein intergalaktisches Comedy-Abenteuer im Stil eines interaktiven Buches, inspiriert von klassischen Science-Fiction-Geschichten und bayerischer Kultur. Gestalte dein eigenes Alien, bahne dir deinen Weg durch unzählige Gefahren und entkomme den "Baybaren". Jede deiner Entscheidungen zählt bei der Mission, die Erde unversehrt zu verlassen... oder hast du vielleicht einen Plan B für deine Reise?