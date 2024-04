Überraschung: Sticky Business erscheint heute für die Nintendo Switch!

Werde kreativ und bastle die süßesten Sticker aus unzähligen Kombinationen!

Große Überraschung: Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Spellgarden Games veröffentlichen heute Sticky Business für die Nintendo Switch ! Der Nintendo Switch Release der "cozy" Sticker-Shop-Simulation wurde heute im Rahmen der Indie World von Nintendo enthüllt und ist für nur 9,99€ erhältlich. Zusätzlich kann der erste DLC Plan With Me für 3,99€ erworben werden.ist auf auf Steam und GOG erhältlich.Inkönnen aus hunderten farbenfrohen Sticker-Vorlagen Sets kreiert, hübsch verpackt und an Kunden verschickt werden. Egal ob eine Pflanzen, Tiere, Hexen, Gefühle oder Dinos - beisind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit Glitzer- oder Hologramm-Effekten können die Sticker zudem noch außergewöhnlicher verziert werden. Kunden besuchen den Sticker-Shop, um Bestellungen aufzugeben und ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Neben den kreativen Sticker-Kreationen können auch die Verpackungen individuell gestaltet werden, um die Kunden noch glücklicher zu machen. Neben den süßen Stickern gibt es in der Vollversion auch Sticker-Boxen, die gestaltet werden können - ab sofort zu sehen im neuen Nintendo Switch Release Trailer: Eröffne dein eigenes cozy Small Business! Gestalte einzigartige Sticker, verpacke Bestellungen und lasse dich von den Geschichten deiner Kund*innen inspirieren. Es ist Zeit, den süßesten Shop im Internet zu erschaffen!Gestalte, packe und verkaufe deine eigenen außergewöhnlichen Stickerkreationen!Du willst eine ganze Kollektion an Katzen-Stickern? Einen Shop mit Hexen-Thema? Oder einfach nur ein verpeiltes Gesicht zu all deinen Kreationen hinzufügen?Kombiniere dutzende Elemente, gestalte so deine eigene Kollektion und verkaufe sie an gleichgesinnte Menschen.Füge Glitzer oder einen Hologramm-Effekt hinzu und mach deine Sticker noch außergewöhnlicher!Verpacke Bestellungen und höre dir die Geschichten deiner Kund*innen an, wenn sie Sticker aus deinem Shop kaufen!