Old-School Platforming Action mit Attitüde! Schnall dir deinen Jetpack um und fliege durch Höhlen, weiche bösen Insekten, Tempel-Fallen und anderen Gefahren aus. Vorsicht: Dein Treibstoff hält nicht ewig.

Über 100 Levels , die dem Geist unserer grausamen Level-Designern entsprungen sind

, die dem Geist unserer grausamen Level-Designern entsprungen sind Erkunde geheime Tempel und stell dich herausfordernden Rätseln. Bist du schlau genug, um sie zu lösen?

Erstelle, spiele und teile deine eigenen Levels mit anderen Spielern im Steam Workshop. Stürz dich in den Leveleditor und entdecke unzählige Möglichkeiten!

Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio NUKKLEAR kündigen gemeinsam Klaus Lee - Thunderballs für PC und Nintendo Switch an! Ein von denverspricht jede Menge Spaß mit überund einemFür alle, die sich fragen, wo unsere geliebtengeblieben sind, kommt endlich die Antwort. Ein Mann, ein, eine Mission - die Welt von Monstern befreien. In kurzen, knackigen Level manövriert sich unser Actionheldmit seinem Jetpack geschickt durch gefährliche Höhlen und Tempel. Dabei löst er Rätsel, weicht Fallen aus und bekämpft Monster mitundAssemble heißt den Neuzugang im "" herzlich Willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit!ist ein, inspiriert von Titeln aus den 80ern! Entstaube dein, schnapp dir deinund dreh die deine Laser voll auf! It's Klaus Time!Erinnerst du dich an? Nein? Du solltest aber! Er wäre beinahe Polizist in Beverly Hills geworden, bewarb sich dann aber als Privatdetektiv auf Hawaii, bis es ihm zu langweilig wurde. Nach seiner Rückkehr nach Kalifornien arbeitete er als unbekannter Stuntman und führte eine Gruppe von "Troubleshootern" an, die ständig von einem viel erfolgreicheren TeAm geschlagen wurden. Einmal verpasste er knapp sein Vorstellungsgespräch bei einem New Yorker Start-up, und ein Typ namens Zeddemore bekam den Job als Geisterkammerjäger.Wusstest du, dass Klaus Maverick beibrachte, wie man sowohl einen Jet als auch Killer-Beachvolleyball spielt? Und das ist nur ein kleiner Einblick in sein Leben. Klaus war wirklich ein sehr beschäftigter Kerl!Erlebe das erste Kapitel des berühmten. Er war das Vorbild für Colt Seavers, brachte Chuck Norris das Laufen bei und bereitete Bruce Lee etwas Wasser zu trinken vor. Er datete alle Engel von Charlie gleichzeitig und brachte Steve McQueen das Autofahren bei. Wir sind sehr stolz, mit ihm zusammen arbeiten zu dürfen.