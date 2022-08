Text-RPG Roadwarden mit über 40 Stunden Spielzeit erscheint am 8. September

ASSEMBLE Entertainment GmbH

ASSEMBLE Entertainment ist ein unabhängiger Spieleentwickler und Publisher, der 2016 von Stefan Marcinek in Wiesbaden gegründet wurde. Bekannt geworden ist das Unternehmen durch das postapokalyptische Aufbaustrategie-Spiel "Endzone - A World Apart" und zwei Eigenproduktionen aus der legendären Point-and-Click-Adventure-Saga "Leisure Suit Larry". Trotz der erst kurzen Firmenhistorie gewann ASSEMBLE Entertainment bereits zweimal in Folge den Deutschen Entwicklerpreis - 2020 und 2021 - in der Kategorie "Bester Publisher". ASSEMBLE Entertainment organisiert auch die GermanDevDays, die größte deutschsprachige Entwicklerkonferenz. Mehr unter www.germandevdays.com und www.assemble-entertainment.com.

