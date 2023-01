Survival City-Builder Endzone und weitere Indie-Hits von Assemble ab sofort auf Steam Deck verfügbar!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 70 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

Sammle und verarbeite viele verschiedene Ressourcen und errichte eine effiziente Infrastruktur mit Straßen und Lagerstätten.

Erlebe dynamische, glaubwürdig simulierte Umgebungen. Jedes Fleckchen Erde besitzt eigene Feuchtigkeits- und Strahlungswerte.

Überlebe in einer radioaktiv verstrahlten Welt , in der Dürreperioden, radioaktiver Regen, Sandstürme und Plünderer allgegenwärtige Bedrohungen sind.

Entsende Expeditionen zu entlegenen Orten und triff folgenschwere Entscheidungen, die das Schicksal deiner Leute bestimmen.

Werde Teil einer lebendigen Siedlung und erfülle Nebenaufgaben, um den Bedürfnissen deiner Siedler gerecht zu werden.

Stelle deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe und wähle aus einer Vielzahl herausfordernder Szenarien mit jeweils spezifischen Siegbedingungen und eigener Handlung.

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht den Endzone - A World Apart und weitere Indie-Hits wie FAR: Lone Sails Lacuna oder A Jugglers's Tale für das beliebteDas In-House Entwicklerstudio Gentlymad Studios hat keine Kosten und Mühen gescheut, um diefür das Steam Deck zu portieren, sodass Spielerinnen und Spieler das überarbeite Konsolen-UI der PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Version auch auf dem Steam Deck genießen können.Das preisgekrönteals auch das Erstlingswerk von Gentlymad In Between sind sogar "verifiziert" für das. Weitere Spiele für das Steam Deck sind noch in Arbeit, zum Beispiel das Roguelite, welches kürzlich für die Nintendo Switch erschien. Weitere Spiele für das Steam Deck sind noch in Arbeit, zum Beispiel das Roguelite Orbital Bullet, welches kürzlich für die Nintendo Switch erschien. Andere Titel von Assemble, die auf dem Steam Deck spielbar sind:undIm Jahr 2021 stürzte eineund brachte die Menschheit an den Rand der Auslöschung. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – unter deinem Kommando! In einervollerundmusst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen.