"Squad 51 vs. the Flying Saucers" erscheint diesen Herbst für PC und Konsolen!

Squad 51 vs. the Flying Saucers ist ein Shoot 'em up-Spiel mit vier verschiedenen Flugzeugen, die allesamt mit speziellen Waffen ausgestattet werden können.

ist ein Shoot 'em up-Spiel mit vier verschiedenen Flugzeugen, die allesamt mit speziellen Waffen ausgestattet werden können. Cinematisches Erlebnis: Prächtige Schwarz-Weiß-Ästhetik, Live-Action-FMV-Sequenzen und synchronisierte Stimmen erzählen die Geschichte des Kampfes zwischen der Squadron 51 und der außerirdischen Übermacht Zarogs.

Prächtige Schwarz-Weiß-Ästhetik, Live-Action-FMV-Sequenzen und synchronisierte Stimmen erzählen die Geschichte des Kampfes zwischen der Squadron 51 und der außerirdischen Übermacht Zarogs. 11 Levels: Kämpfe gegen feindliche Schiffe und herausfordernde Bosse in den unterschiedlichsten Umgebungen - verschneite Berge, Wälder, Stadtlandschaften und viele mehr.

Kämpfe gegen feindliche Schiffe und herausfordernde Bosse in den unterschiedlichsten Umgebungen - verschneite Berge, Wälder, Stadtlandschaften und viele mehr. Dynamischer Schwierigkeitsgrad: Egal ob du ein Rookie- oder Shoot 'em up-Veteran bist, Squadron 51 unterstützt einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der es jedem Piloten ermöglicht, Spaß zu haben.

Egal ob du ein Rookie- oder Shoot 'em up-Veteran bist, Squadron 51 unterstützt einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der es jedem Piloten ermöglicht, Spaß zu haben. Mehrspieler: Fühlst du dich einsam im Kampf gegen die Aliens? Lade einen Freund ein! Ein zweiter Spieler kann jederzeit einem Level beitreten. Sammle zusammen mit deinem Freund Punkte und schaltet gemeinsam neue Spezialwaffen und Upgrades frei.

Publisher Assemble Entertainment , Publisher WhisperGames und Indie-Studio Loomiarts veröffentlichen das klassische Shoot em' Upfür PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Herbst diesen Jahres! Für einen ersten Eindruck ist schon ein Prolog auf Steam verfügbar, welcher 3 Level zeigt, die auch im lokalen Coop spielbar sind.In Zusammenarbeit mit dem Filmproduktionsteam Fehorama Filmes ist eine einzigartige 50er-Jahre Sci-Fi-Film-Ästhetik entstanden durch professionell gefilmte Cutscenes mit echten Schauspielern für ein cineastisches Erlebnis der Extraklasse. Das dimensionsverändernde Shoot-'em-up bietet 2D-Action in einer 3D-Umgebungen und ist inspiriert von Sci-Fi-Ikonen der 1950er Jahre wie 'Krieg der Welten', 'Godzilla', 'Dr. Strangelove' und 'Plan 9 aus dem Weltall'.ist nicht das erste Produkt der intergalaktischen Zusammenarbeit von Assemble Entertainment und WhisperGames. Der chinesische Publisher hat zuvor u. a. den Strategie-Hit Endzone - A World Apart in Asien vermarktet.ist ein klassischesund bedient sich derfür ein absolut einzigartiges visuelles Erlebnis. In 11 verschiedenen Levels schießt sich dieihren Weg frei im Kampf gegen den abscheulichen Director Zarog. Der böse Anführer hat eine Alien-Invasion auf der Erde zu verantworten und es ist an der Zeit, für die Freiheit der Menschheit zu kämpfen.verfügt über mehrere Schwierigkeitsstufen, englische Sprachausgabe, Multiplayer und vieles mehr.Achtung! Außerirdische aus dem All sind auf unserem Planeten gelandet und versprechen uns eine strahlende, neue Zukunft. Unsere intergalaktische Partnerschaft hat jedoch bereits ihre dunkle Seite offenbart: Die VEGA CORPORATION, ein außerirdisches Unternehmen unter der Führung des abscheulichen DIRECTOR ZAROG, zwingt der Menschheit ihre ausbeuterische Politik auf. Als Antwort auf die extraterrestrischen Unterdrücker und deren Gewalttaten erhebt sich die Rebellengruppe Squad 51. Wird die Armada der tapferen Piloten von Squadron 51 eine Chance gegen ZAROGS diabolische Flotte fliegender Untertassen haben?Als LIEUTENANT KAYA schließt du dich der Squad 51 an und stellst dich fliegenden Untertassen, außerirdischen Jägern und Monstern am Himmel der 1950er Jahre entgegen! Denke daran: Die Zukunft der Erde liegt in deinen Händen!