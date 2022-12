Spielen statt schreiben: Jules Vernes größtes Abenteuer "Verne: The Shape of Fantasy" erscheint 2023

Entfessle deine Fantasie: Nutze die Macht des IMAG, einem uralten Gerät aus Atlantis, mit dem du die Geschichte umschreiben und Vernes Schicksal in bestimmten Momenten ändern kannst.

Nutze die Macht des IMAG, einem uralten Gerät aus Atlantis, mit dem du die Geschichte umschreiben und Vernes Schicksal in bestimmten Momenten ändern kannst. Schreibe deine eigene Geschichte: Die nicht-linearen Dialoge sorgen für eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, die die menschliche Fähigkeit widerspiegelt, sich die fantastischsten Geschichten vorzustellen und zu erzählen.

Die nicht-linearen Dialoge sorgen für eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, die die menschliche Fähigkeit widerspiegelt, sich die fantastischsten Geschichten vorzustellen und zu erzählen. Eine atlantische Schnitzeljagd: In dem von klassischen Abenteuerspielen inspirierten Gameplay ist das Lösen von Rätseln und das Erkunden jedes Zentimeters deiner Umgebung stets der Schlüssel zum Erfolg.

In dem von klassischen Abenteuerspielen inspirierten Gameplay ist das Lösen von Rätseln und das Erkunden jedes Zentimeters deiner Umgebung stets der Schlüssel zum Erfolg. Kein Geheimnis bleibt ungelüftet: Die stimmungsvolle und detaillierte Steampunk-Welt im Pixel-Art-Stil lädt zum Erkunden ein: von den dunklen Korridoren der Nautilus bis hin zu den antiken Ruinen von Atlantis.

Die stimmungsvolle und detaillierte Steampunk-Welt im Pixel-Art-Stil lädt zum Erkunden ein: von den dunklen Korridoren der Nautilus bis hin zu den antiken Ruinen von Atlantis. Mit Liebe zum Detail: Werde Teil einer faszinierenden Geschichte über das Leben und die Werke des Jules Verne.

20.000 Pixel unter dem Meer: Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht einenzu Verne: The Shape of Fantasy , einem, welches herausfordernde Rätsel, spannende Erkundungen und interaktive Dialoge mit Geschichten des berühmten Science-Fiction- und Abenteuerautors Jules Verne verbindet! Der Protagonist: Jules Verne selbst.erscheint 2023 auf Steam und GOG - aktuell ist eine knappauf Steam verfügbar. Als kleiner Bonus ist das Prequel zur Geschichte vonals Webcomic kostenlos verfügbar." sagt Diego Adrada, CEO und Chefentwickler bei Gametopia und erzählt im Entwicklerkommentar von seiner Faszination für die Geschichten von Jules Verne.Weltweit bekannt für phantastische Werke wiegilt Jules Verne als. Jules Vernes Abenteuer inspirieren das kleine Zwei-Mann Indie-Studio Gametopia aus Spanien und Kolumbien ein Spiel zu kreieren, welches nicht einfach die Geschichten nacherzählt, sondern den Menschstellt... neu interpretiert von Gametopia.." schwärmt Daniel González, Creative Director bei Gametopia und fügt hinzu: "Wir schreiben das Jahr 1888, im alternativen Universum Hemera spitzt sich der Krieg gegen die skrupellose "Nation" zu und droht diese Welt vollständig zu zerstören. Als letzten Ausweg, um ihre Welt zu retten, begeben sich Jules Verne und Kapitän Nemo an Bord des berühmt-berüchtigten Unterseeboots Nautilus auf die Suche nach der sagenumwobenen Stadt Atlantis.Schenkt man den Legenden glauben, liegt dort ein uraltes Artefakt begraben, das die Macht besitzt, den Lauf der Geschichte zu verändern: die Flamme des Hephaistos! Ein Artefakt dessen gewaltige Kraft einst sowohl für den Aufstieg als auch den Niedergang des legendären Atlantis verantwortlich war.Auf seiner Reise wird Jules Verne nicht nur unvorstellbare Wunder und Geheimnisse entdecken – so muss er sich auch einer dunklen und scheinbar übermächtigen Entität entgegenstellen, deren einziges Ansinnen es ist, die Kraft der Fantasie aus den Köpfen aller Menschen in Hemera zu tilgen ... auch aus seinem!