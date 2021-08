"Schockierende" Neuigkeiten: 360° Roguelite-Shooter Orbital Bullet bekommt riesiges Early-Access-Update im Tron-Stil

Assemble Entertainment ist ein unabhängiger Spieleentwickler und Publisher, der 2016 von Stefan Marcinek in Wiesbaden gegründet wurde. Bekannt geworden ist das Unternehmen durch das postapokalyptische Aufbaustrategie-Spiel "Endzone - A World Apart" und zwei Eigenproduktionen aus der legendären Point-and-Click-Adventure-Saga "Leisure Suit Larry". Trotz der jungen Firmenhistorie, gewann Assemble Entertainment den Deutschen Entwicklerpreis 2020 in der Kategorie "Bester Publisher". Assemble Entertainment organisiert auch die GermanDevDays, die größte deutschsprachige Entwicklerkonferenz mit über 1.200 Teilnehmern jährlich. Mehr unter www.germandevdays.com