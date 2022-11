Prädikat: Besonders schwertvoll! Liebenswertes Boss-Rush RPG Bound By Blades mit Co-Op-Modus erscheint heute für PC!

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht heute gemeinsam mit Solo-Entwickler Zeth dasBound by Blades auf Steam und GOG für 10,99€, die Nintendo Switch- als auch die iOS- und Android-Versionen erscheinen 2023. Dank eines Launch-Rabatts von 10% istfür kurze Zeit für nur 9,89€ zu haben!Imkönnen Abenteurer in die Welt von Ashmyr eintauchen, einem einst blühenden Land, das nun verödet und vollerist. Um der finsteren Bedrohung ein Ende zu bereiten, müssen die drei Monsterschlächter Teo, Kota und Guren. Jeder von ihnen unterscheidet sich im Spielstil. Die mutigen Kämpfer stellendar. Abenteurer müssen sich für einen dieser drei Helden und einem Schwierigkeitsgrad entscheiden. Der Kampf darf entweder alleine bestritten werden oder auch zu zweit online im Multiplayer-Koop-Modus.wird vom Solo-Entwickler Zeth entwickelt und ist ein leidenschaftliches Herzensprojekt, das Spielerinnen und Spielern einenin die Welt derermöglichen soll. Erzählt wird die Geschichte in einem handgezeichneten Sketchbook-Stil mit jeder Menge bunter und kreativer NPCs, die Abenteurer antreffen können.