Neue Screenshots und Release-Termin zu Endzone - A World Apart: Distant Places veröffentlicht!

Publisher ASSEMBLE Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios veröffentlichen heute neue Screenshots sowie den Release-Termin des neuen! Das neue Endzone-Kapitel erscheint am 17. Mai auf Steam und GOG für 7,99€.Nach Jahrhunderten erheben sich die Siedler inzu wahrenund gehen auf, die sie weit über die Grenzen ihrer bekannten Siedlungen hinaus bringen. Die neuen Screenshots zeigen erstmals, wohin die Reise geht: Die Expeditionen führen die Siedler zuoder auch. Noch nie war das beliebte Endzeit-Aufbauspiel so bunt und abwechslungsreich. Neben den insgesamtbringt der "" DLCund sechs, wie beispielsweiseoder, für die Plantagen der Siedler. Auf ihren Reisen entdecken sie auchfür, welche fortan in der Heimatsiedlung errichtet werden können.wird unabhängig von den DLCs " Prosperity " und " Distant Places " auch weiterhin mit kostenlosen Updates versorgt, wie zum Beispiel dem seit Oktober letzten Jahres gratis erhältlichen " Halloween " DLC.ist ein postapokalyptischer Survival City-Builder mit überpositive Bewertungen auf Steam und überlässt Spielerinnen und Spielern die Verantwortung für das Überleben der Menschheit in einer Welt, die durch eineverwüstet wurde. Die Siedler müssen in einerüberleben und werden unter anderem vonoder auchbedroht.Es ist bereits Jahrhunderte her, seit wir auf der Erdoberfläche wieder Fuß gefasst haben. Bis zum heutigen Tag arbeiteten wir stets daran, eine prächtige Heimat zu errichten, die viel mehr ist als nur ein Schutz um der rauen Umwelt zu trotzen. Es ist ein Ort der Sicherheit, medizinische Versorgung, Bildung und sogar Elektrizität bietet. Aber vor allem ist es ein Ort, den jeder sein Zuhause nennen kann. Ein Ort, der es jedem ermöglicht nach seinem persönlichen Glück zu streben. Aber selbst nachdem wir diese wichtigen Meilensteine erreicht und eine neue, gesunde Zivilisation geschaffen haben, ist unser Volk immer noch neugierig auf das, was vor ihnen liegt.Als die Pioniere, die sie sind, wollen sieund neue,entdecken. Sie wollen die weit, weit entfernten Orte mit ihren eigenen Augen sehen, von denen so viele Legenden sprechen.