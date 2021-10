Mitreißendes FMV-Mystery-Adventure für unterwegs - Jessika erscheint heute für iOS und Android

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler TriTrie Games veröffentlichen heute dasfür iOS und Android für 5,99€! Das FMV-Adventure Jessika ist ein mitreißendes Spielerlebnis, das den Selbstmord einer jungen Frau untersucht. Spielerinnen und Spieler werden von Jessikas Vater beauftragt ihren Selbstmord aufzuklären. Man durchforstet ihre digitalen Fußabdrücke und versucht das Geheimnis rund um ihren Suizid nur mithilfe eines Laptops zu lüften...Ähnlich wie '' besticht auch '' mit seinem emotional mitreißenden Videomaterial.wird gespielt von der Theater und Film-Schauspielerin Lisa Sophie Kusz und ist bereits auf Steam verfügbar, sogar mit einer kostenlosen Demo. gewann beim Deutschen Entwicklerpreis 2020 - eine der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern - den " Innovationspreis " und wurde schon beim Deutschen Entwicklerpreis 2018 in der Kategorie „Best Newcomer“ nominiert. Alle Trailer, inklusive Behind-The-Scenes-Material zu, können in der Youtube-Playlist angesehen werden.In diesembist du Teil einer Gruppe, die sich auf die Aufarbeitung digitaler Fußabdrücke von Verstorbenen spezialisiert hat - alles im Auftrag der Angehörigen. Was auf den ersten Blick ein Job wie jeder andere zu sein scheint, entwickelt sich schnell zu einem dunklen Drama voller Drehungen und Wendungen.Alles, was du für deine Arbeit brauchst, ist dein Laptop und einige grundlegende Hintergrundinformationen über das "Opfer" – in diesem Fall: Jessika. Verschaffe dir Zugriff auf ihre Datenbank und durchforste mit Hilfe diverser Suchbegriffe Dateien wie Videoclips, Audiodateien, Notizen und Nachrichtenartikeln nach Hinweisen. Teile die gewonnen Erkenntnisse mit deinem Klienten und deinen Kollegen, um noch tiefer in Jessikas Leben einzutauchen. Nutze deinen analytischen Verstand, kombiniere die gewonnen Fakten und enthülle Jessikas wahre Geschichte.