Mesoamerikanisch inspiriertes 2D-Action-Adventure ITORAH für 2021 auf Steam angekündigt

Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Grimbart Tales kündigen den fantasievollenan! Daserscheint bereits 2021 auf Steam . In diesem Genre-Mix können sich Spielerinnen und Spieler auf eine liebevoll gestaltete Welt freuen, mit herausfordernden Platforming Elementen und jede Menge Gegnern und Bossen, die es mit der übergroßen Waffe der jungenzu bekämpfen gilt.Inwird dasvon einer tödlichen und mysteriösen Plage bedroht! Es liegt an der titelgebenden- die der letzte verbliebene Mensch zu sein scheint - sich ihren Weg durchzu bahnen, um herauszufinden, was mit ihrer Spezies passiert ist. Gleichzeitig muss sie Nahucan vor einembewahren und sich allerlei Gefahren in dem ungezähmten Land stellen.Das Team von Grimbart Tales wurde von klassischen Platformer-Titeln inspiriert, diestark geprägt haben: Ein, ein, das einbedroht und natürlich zunehmend schwierigeresind nur einige der Genre-Merkmale, die die Spieler erwarten, wenn das Spiel später im Jahr 2021 erscheint.Um diesemauf den Grund zu gehen muss sich das mutige Kind durchundkämpfen. Dabei knüpft sie neue Freundschaften mit den- denn sie wird jede Hilfe brauchen um Nahucan letztendlich vor derbewahren zu können!Obwohldas erste Werk von Grimbart Tales ist, erhielt das Spiel bereits Anerkennung und gewann den 3. Platz beim Devcom Indie Award während der devcom conference 2020 , der offiziellen Spieleentwicklerkonferenz der gamescom.ist der dritte Action-Platformer in Assembles Portfolio neben dem kommenden Super Catboy und dem Early-Access-Titel Orbital Bullet sagt Artur Bäcker, Creative Director und Mitbegründer von Grimbart Tales., sagt Stefan Marcinek, Gründer und CEO von Assemble Entertainment.