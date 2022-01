Larry Laffer kommt in deine Tasche: Preisgekröntes "Wet Dreams Dry Twice" erscheint heute für iOS und Android!

Erkunde das Kalaua'-Archipel mit all seinen mysteriösen und schönen Inseln, einschließlich über 50 handgezeichneten Schauplätzen.

Triff über 40 neue und alte Freunde aus Wet Dreams Don't Dry und erfreue dich an vielen neuen und wilden Frauen.

Hilf Larry Laffer, schwierige und aufregende neue Rätsel und Quests zu lösen und seine "Happy Endings" einzufordern.

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio CrazyBunch aus Hamburg veröffentlichen heute das schlüpfrigefür iOS und Android für 14,99€! Damit ist der charmante Lüstling Larry Laffer auf den wichtigsten Plattformen verfügbar: Steam Nintendo Switch , als Handelsversion und ab heute auch für Mobile Geräte.ist eine direkte Fortsetzung vonund entspringt der legendären Adventure-Serie Leisure Suit Larry . Die sowohl bei Fans als auch bei Kritikern beliebte Fortsetzung gewann mehrere Preise, unter anderem " Adventure des Jahres " und " Adventure Game Of The Year ". CrazyBunch und Assemble ist es gelungen, die altbekannte Adventure-Marke optisch, spielerisch und inhaltlich zu modernisieren und hält dabei dem Charme, der die Spielereihe ausmacht, stets die Treue. Sowohl "Wet Dreams Don't Dry" als auch "Wet Dreams Dry Twice" habenund konnten die Herzen von alten und neuen Adventure-Fans gewinnen.Larrys Abenteuer beginnen auf der sonnigen Insel Cancum im Kalau'a-Archipel, wo er nach den Ereignissen vongestrandet ist.und der einzige Hinweis auf ihren Verbleib ist ein schwaches Signal ihres PiPhones. Auf seiner Reise trifft er auf viele schöne Frauen und ebenso viele Hinweise auf Faiths Aufenthaltsort... Wird Larry Faith treu bleiben und gibt es einLeisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice ist diemeines Abenteuers von Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry. Ich habe New Lost Wages hinter mir gelassen, bin ingestrandet und wollte meine einzig wahre Liebe Faith heiraten. Leider wurden wir voneinander getrennt und jetzt ist sie irgendwo auf dem berühmten, sonnigen und riesigenohne mich. Ich muss sie unbedingt finden! Nichts kann mich von ihr fernhalten, erst recht nicht die wilden Inseln von Kalau'a. Selbst die exotischen Frauen der Insel werden mich nicht von meinem Ziel abbringen. Mein Herz und meine Hose pulsieren nur für Faith. Bist du daran interessiert, als echter Pirat mit mir in See zu stechen, ein echter Schatzgräber zu sein und Faith zu finden? Tritt meiner Crew bei undBegleite Larry Laffer in seinem neuen "Point & Click"-Abenteuer mit seinem selbst gebauten Floß durch das Kalau'a-Archipel und erkunde über! Finde dich in urkomischen Dialogen mit überwieder, sammle, löseund schau, ob Larry das Mädchen seiner feuchten Träume, Faith, bekommen kann! With the support of Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union.