In Bangkok ist es gerade 19:57 Uhr - Three Minutes To Eight ist ab sofort live!

ASSEMBLE Entertainment GmbH

Assemble Entertainment ist ein unabhängiger und preisgekrönter Spielepublisher aus Wiesbaden, bekannt für erfolgreiche Indie-Titel wie das Aufbaustrategiespiel Endzone – A World Apart, welches vom firmeneigenen Studio Gentlymad Studios entwickelt wurde. Seit 2016 vermarktet das von Stefan Marcinek gegründete Unternehmen unter dem Motto „Saving the World. Game by Game.” ein buntes Portfolio an hochwertigen Indie-Titeln wie Roadwarden, Lacuna, Deadly Days und Orbital Bullet. Seit 2022 ist Assemble zudem auch für den Vertrieb von Mixtvision-Titeln zuständig und betreut unter anderem Indie-Hits wie FAR: Lone Sails. Assemble gewann bereits zweimal den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bester Publisher“. Mehr über Assemble unter www.assembleteam.com.



Assemble Entertainment organisiert jährlich die GermanDevDays in Frankfurt, eine der größten deutschsprachigen Entwicklerkonferenzen, welche kostenlos für alle Studierenden im Games-Bereich ist. Teil des Events ist der GermanDevDays Indie Award, moderiert von Stefan Marcinek, bei dem Entwicklerteams Preisgelder für ihre Projekte gewinnen können. Mehr unter www.germandevdays.com.

