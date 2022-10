Im Weltraum hört dich niemand klicken: Assemble kündigt narratives Sci-Fi-Detective-Adventure Between Horizons an!

Eine neue Erfahrung: Between Horizons kombiniert Detektiv-Gameplay mit einer adaptiven Sci-Fi-Story, die in einer Metroidvania-artigen Umgebung spielt.

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler DigiTales Interactive kündigen ihr neues Detektiv-Abenteueran! Im Rahmen der MIX Next wurde der Titel gestern Abend weltexklusiv im Livestream erstmals dem Publikum vorgestellt.erscheint 2023 für Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.ist das zweite Spiel des noch jungen Entwicklerstudios DigiTales, das mit ihrem Erstlingswerk Lacuna einen waschechten Indie-Überraschungshit landete. Mit 96% positiven Steam-Rezensionen und einem Metacritic Score von 86 hat es das Studio nachweislich geschafft, sowohl die Fachpresse als auch die Gaming Community für sich zu begeistern. Mit ihrem neuen Titelknüpfen DigiTales an den bereits aus Lacuna bekannten Alleinstellungsmerkmalen an - ein Detektiv-Abenteuer, eine gut geschriebene Geschichte, ein originelles Sci-Fi Universum, folgenschwere Entscheidungen im Spiel, viele verschiedene Enden, modernes Adventure-Gameplay, visuell ansprechendes UI und eine detailverliebte grafische und audiovisuelle Präsentation.darf ab sofort auf Steam und GOG zur Wunschliste hinzugefügt oder direkt mit 10% Rabatt auf GOG vorbestellt werden spielt an Bord des ersten Generationenschiffes der Menschheit, das sich auf dem Weg zu einem weit entfernten Stern befindet. Schlüpfe in die Rolle von Stella, die vor 24 Jahren auf dem Schiff geboren wurde und kürzlich den Posten der Sicherheitschefin von ihrem Vater geerbt hat. Tauche ein in die Verschwörung, die die Ordnung an Bord der Zephyr ins Wanken bringt und ihre Mission zum Scheitern verurteilen könnte.ist ein modernes 2.5D-Pixelart-Abenteuer mit einer komplexen und verzweigten Erzählstruktur in einer halboffenen Welt. Dank der Expertise, die das Team von DigiTales mit ihrem Erstlingswerk und Überraschungshit LACUNA gewinnen konnte, stehen dir multiple Lösungsansätze für das Knacken komplexer Fälle zur Verfügung. Stelle dich zunehmend schwierigen moralischen Entscheidungen, während die Situation an Bord der Zephyr zu eskalieren droht.