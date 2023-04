ITORAH und XEL erscheinen heute für Konsolen!

Liebevoll gestaltete Optik: Erkunde die atemberaubende, wunderschöne, handgemalte Welt von Nahucan und und bewahre sie vor ihrer größten Bedrohung

Erkunde die atemberaubende, wunderschöne, handgemalte Welt von Nahucan und und bewahre sie vor ihrer größten Bedrohung Klassisches Jump'n'Run mit modernem Touch: Wenn sie sich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss ITORAH ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten so scharf wie ihre Axt halten, während sie knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte bewältigt

Wenn sie sich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten so scharf wie ihre Axt halten, während sie knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte bewältigt Nutze deine Fähigkeiten: Erlerne neue Angriffs- und Bewegungsfähigkeiten, die ITORAH auf ihrer Reise helfen

Erlerne neue Angriffs- und Bewegungsfähigkeiten, die auf ihrer Reise helfen Herausfordernde Bosse: Stelle dich Nahucans gefräßiger Fauna und imposanten Bosskämpfen

Stelle dich Nahucans gefräßiger Fauna und imposanten Bosskämpfen Enthülle das Geheimnis: Ist ITORAH der einzige Mensch, der noch übrig ist, und wenn ja, was ist mit allen anderen passiert? Gehe dem Geheimnis auf den Grund und erlebe spannende Wendungen, während die tapfere junge Kriegerin auf ihrer Suche nach der Rettung von Nahucan durch üppige Wälder, uralte Tempel und vieles mehr kämpft

Ist der einzige Mensch, der noch übrig ist, und wenn ja, was ist mit allen anderen passiert? Gehe dem Geheimnis auf den Grund und erlebe spannende Wendungen, während die tapfere junge Kriegerin auf ihrer Suche nach der Rettung von Nahucan durch üppige Wälder, uralte Tempel und vieles mehr kämpft Schließe neue Freundschaften: Triff einen Haufen an charmanten und skurrilen Charakteren

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht heute gleich zwei ganz besondere Indie-Games "Made in Germany" auf Konsolen:undIm 2D Action-Platformerist der Spieler der einzige Mensch in der malerischen Welt von Nahucan. Ab sofort darf auch auf PlayStation 4 , Xbox One und Nintendo Switch erforscht und gekämpft werden, um Nahucan vor seiner größten Bedrohung zu retten - zum Preis von 19,99€. Xbox-Spieler und Spielerinnen dürfen sich über einen Launch-Discount von 20% freuen, auf Playstation und Nintendo Switch gibt es sogar 25% Rabatt.Das epische Action-Adventure, welches die Spielerinnen und Spieler in ein turbulentes Abenteuer rund um Erkunden, Kämpfen und knackige Zeitreiserätsel schickt, erscheint heute für die Playstation 4|5 zum Preis von 18.99€, für kurze Zeit gibt es 20% Launch-Discount. Die Xbox Series X|S- und Xbox One-Versionen folgen zeitnah. Zusätzlich landet heute auch der ersteDLCauf Nintendo Switch, Steam und GOG für 3,99€, auch hier warten 10% Launch Discount auf Kurzentschlossene. Auf Playstation 4|5, Xbox Series X|S sowie Xbox One folgt die Veröffentlichung vonebenfalls in naher Zukunft.Erwache in Nahucan, einer fantastischen Welt voller maskierter Kreaturen. Die Menschheit ist verschollen undscheint die letzte ihrer Art zu sein! Um ihrer Vergangenheit nachzujagen schlägt sichzusammen mit ihrer vorlauten Axt durch prächtige Wälder, mysteriöse Tempel, stürmische Berge und weitere handgezeichnete Landschaften. Was als naive Forschungsreise beginnt entwickelt sich schnell zu einer Mission, diese fremdartige neue Welt vor ihrer größten Bedrohung zu retten: Einer ominösen Plage, die alles zu verschlingen droht.XEL ist ein Sci-Fi-Fantasy 3D-Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle von Reid schlüpft, die auf der fremden Welt XEL Schiffbruch erlitten hat. Ohne Erinnerungen an ihr früheres Leben liegt es nun an euch, ihre Vergangenheit und ihre Verbindung zu XEL in Erfahrung zu bringen. Wappnet euch mit Schwert und Schild, während ihr die Oberwelt von XEL erkundet und taucht in herausfordernde Dungeons ein, voller unvorhergesehener Bedrohungen und kniffliger Rätsel. Findet clevere Gadgets und nutzt eure Fähigkeiten, um durch Raum und Zeit zu springen. Während Reid tiefer in die Geheimnisse von XEL eintaucht, findet sie einen endlosen Kreislauf der Zerstörung vor. Wird sie in der Lage sein, sich daraus zu befreien - und was wird es kosten?Ein neues XEL-Kapitel erwartet dich! Reise zurück in die Vergangenheit der XEL und triff alte Bekannte, stell dich neuen Herausforderungen und ändere deine Zukunft."Breaking Time" knüpft direkt ans Ende von XEL an. Kann Reid mit ihren neuen Kräften das Schicksal ändern, oder wird sie aus egoistischem Drang heraus alles ungeschehen machen. Tauche ein in die Vergangenheit von XEL, besiege neue Bosse und meistere neue Puzzles. Mach deine Gadgets klar und folge Reid auf ihrer neuen Reise.