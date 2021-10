ITORAH-Demo mit weltexklusivem Gameplay erscheint heute Abend im Rahmen des Steam Next Fest!

Liebevoll gestaltete Optik: Erkunde die atemberaubende, wunderschöne, handgemalte Welt von Nahucan und und bewahre sie vor ihrer größten Bedrohung

Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Grimbart Tales veröffentlichen einedes auf Steam ITORAH im Rahmen des Steam Next Fest . Die Demo istverfügbar, bietet ein bis zwei Stunden Spielspaß und zeigtvon noch nie zuvor gezeigten Arealen und Dungeons, gekrönt gekrönt von einem fulminanten Boss-Kampf.ist ein bezaubernderim, der mit atemberaubender Optik, einer knackigen Steuerung, einer erwachsenen Story und epischem "Worldbuilding" aufwartet. Aus hunderten Indie-Games, wurdeauserwählt und im offiziellen Trailer des Steam Next Fest gezeigt. Obwohldas erste Werk von Grimbart Tales ist, erhielt das Spiel bereits Anerkennung und gewann den 3. Platz beim Devcom Indie Award während der devcom conference , der offiziellen Spieleentwicklerkonferenz der gamescom. Der fantasievolle Action-Platformer erscheint 2021 auf Steam . Nebennimmt auch Assemble Entertainments bald erscheinendes Comedy-Text-Adventure Plan B From Outer Space: A Bavarian Odyssey am Steam Next Fest mit einer Demo teil.Das Team von Grimbart Tales wurde voninspiriert, diestark geprägt haben. Ein liebenswertes Ensemble an Charakteren, ein großes Übel, das ein farbenfrohes Fantasieland bedroht und natürlich zunehmend schwierigere Platforming-Elemente sind nur einige der Genre-Merkmale. Denn vor allem zeichneteinaus, in einermit einerrund um das junge Mädchen. Wennwirklich der letzte Mensch sein sollte, welchem Schicksal fiel der Rest dann zum Opfer? Um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen, muss sich das mutige Kind durch üppige Wälder, uralte Tempel und mysteriöse Ruinen kämpfen - diese werden im neuen Teaser-Trailer enthüllt ! Aufs Reise durch diese Welt knüpft sie neue Freundschaften mit skurrilen Einheimischen - denn sie wird jede Hilfe brauchen, um Nahucan letztendlich vor der ominösen Plage bewahren zu können!Erwache in Nahucan, einer fantastischen Welt voller maskierter Kreaturen. Die Menschheit ist verschollen und Itorah scheint die letzte ihrer Art zu sein! Um ihrer Vergangenheit nachzujagen schlägt sich Itorah zusammen mit ihrer vorlauten Axt durch prächtige Wälder, mysteriöse Tempel, stürmische Berge und weitere handgezeichnete Landschaften. Was als naive Forschungsreise beginnt entwickelt sich schnell zu einer Mission, diese fremdartige neue Welt vor ihrer größten Bedrohung zu retten: Einer ominösen Plage, die alles zu verschlingen droht.