"I love this game - its like a book but fun" - Roadwarden begeistert die Gaming-Community!

" Roadwarden ist eine wunderschön geschriebene Fantasiewelt mit mehr Rätseln, als man in einem einzigen Durchgang lösen kann, und das macht sie so faszinierend. " - Rock Paper Shotgun

" - Rock Paper Shotgun " Roadwarden ist alles in allem eines der fesselndsten, durchdachtesten und lohnendsten Fantasy-Spiele, die ich je gespielt habe... " - Eurogamer

" - Eurogamer " Roadwarden fühlt sich an, als würde man einen großen Fantasy-Roman aufschlagen" - PC Gamer

PC Gamer " Das Writing ist exzellent " - sirfalstaff44

" - sirfalstaff44 " Es ist ein "Choose Your Own Adventure"-Spiel mit einer Menge moderner "Quality of Life"-Funktionen " - GoofTroop

" - GoofTroop "Die Benutzeroberfläche ist großartig und bietet eine Menge detaillierter Informationen über alles." - Csurf

Erkunde & verändere die Welt: Entdecke die Geheimnisse einer feindseligen Fantasiewelt, stelle dich ihren zahlreichen Herausforderungen und enthülle ihre packende Geschichte.

Wachse mit deinen Aufgaben: Gestalte deine persönliche Zukunft als Roadwarden indem du deine eigene Hintergrundgeschichte mitsamt Fähigkeiten, Überzeugungen und Personalität erschaffst.

Klassische Eigenschaften: Bereite dich auf eine abenteuerliche Reise als Krieger, Magier oder Gelehrter vor. Forme in Zwiegesprächen mit NPCs deinen Charakter und beeinflusse den Gesprächsverlauf durch emotionale Reaktionsmöglichkeiten.

Versunken in Zwiegespräche: Tauche in tiefgründige Dialoge ein, meistere die zahlreichen Nebenaufgaben und gewinne das Vertrauen und die Unterstützung der NPCs für deine Zwecke.

Offenbare die Geheimnisse: Sei stets listig und geistreich beim Erforschen deiner Umgebung und ziehe weise deine Schlüsse, um die wahre Natur dieser Welt zu erkennen.

Überwinde deine Schwächen: Die Welt ist voller Gefahren und du solltest niemandem vertrauen. Sei der Roadwarden, der du sein willst, finde deinen Weg und trotze allen Widerständen.

Publisher Assemble Entertainment und das Ein-Mann-Entwickler-Studio Moral Anxiety Studios geben bekannt, dass der Release des Text-Adventures Roadwarden ein voller Erfolg ist und sämtliche Erwartungen übertroffen hat! Inspiriert von einem dereine längst vergessene Ära wieder. Dabei überzeugt es die Gaming-Community mit hervorragendem Writing, einer packenden Geschichte und einer handgezeichneten Welt im Pixel-Art-Stil. Nach überhat sich das Warten also gelohnt, dennwird von Kritikern und Fans mit Lob überschüttet, was sich inund großartigen Kritiken von der Presse äußert. Hier einige Auszüge:Aktuell istfür 10,99€ auf Steam oder GOG verfügbar. Wer vor dem Kauf von der fabelhaften Welt Viaticum überzeugt werden will, schaut sich unterdessen die umfangreiche Roadwarden Demo an, welche bereitswurde.vereint Elemente aus High-Fantasy und Mittelalter in einer faszinierenden, handgezeichneten Welt im Pixel-Art-Stil. Das illustrierte Text-Adventure kombiniertund interaktivenRoadwarden erzählt die Geschichte eines Entdeckers, der von einer mächtigen Händlergilde angeheuert wird und den Auftrag erhält, zu einer geheimnisvollen Halbinsel zu reisen, um dort den Einfluss der Gilde auszuweiten. Alles weitere liegt in der Hand der Spielerinnen und Spieler. Mitund aufwertbaren Charakterfähigkeiten ist Roadwarden ein episches und einzigartiges Abenteuer, bei dem kein Spieldurchgang dem anderen gleicht.Du bist ein Wächter der Straße, ein tapferer Fremdling – ein Roadwarden! Du setzt dein eigenes Leben aufs Spiel, um diese düstere Welt ein Stück weit besser zu machen. Während die meisten Menschen die verwilderten Teile des Landes meiden, stellst du dich willentlich den dort lauernden Gefahren. Denn du hast den Eid geleistet, Reisenden Schutz zu bieten, einsam gelegene Städte miteinander zu verbinden, Händlern beizustehen sowie angreifenden Kreaturen, Banditen oder gar Untoten stets die Stirn zu bieten.In der Hoffnung ihren bereits enormen Einfluss noch zu vergrößern, wirbt eine der mächtigsten Kaufmannsgilden um deine Dienste und schickt dich auf eine Reise ins Ungewisse. Deine Aufgabe ist es, die noch unentdeckten Weiten einer geheimnisvollen Halbinsel zu erkunden. Sammle so viel Informationen wie möglich, um die Geheimnisse, die diese mysteriöse Insel umgeben, zu lüften. Ein sowohl hochriskanter als auch gleichermaßen ehrenwerter Auftrag. Besitzt du den Mut und die Tapferkeit, die einen wahren Roadwarden auszeichnen?Roadwarden ist ein illustriertes, textbasiertes Rollenspiel mit isometrischer Grafik im Pixelstil. Im Gameplay finden sich Einflüsse von RPGs, Bildromanen und Abenteuerspielen wieder, unter anderem Inventarrätsel, dynamische Dialoge, Charaktereigenschaften und -entwicklung, Trefferpunkte, einfache Überlebensmechaniken sowie zeitbasierte Aufgaben.