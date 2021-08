"Herzlich willkommen an Bord der XB1-PS4." Konsolenversionen von Shakes on a Plane verfügbar!

Bedient eure Passagiere mit bis zu vier Spielern und helft sie davon zu überzeugen, dass es immer eine gute Entscheidung ist, mit euch zu fliegen.

Die Bestellungen variieren von Shakes, Burgern, Kaffee und einer noch größeren Auswahl an Fastfood-Köstlichkeiten.

Zeit ist ein entscheidender Faktor und eure Passagiere haben während des Flugs einen hohen Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln. Schnappt euch ein Tablett, um verschiedene Bestellungen gleichzeitig zu erfüllen und lasst euch dabei nicht zu viel Zeit, sonst werden eure Gäste wütend.

Während eures Flugs kann es nicht nur zu Turbulenzen kommen, auch herumspazierende Passagiere, sich bewegende Bordwagen und vieles mehr erschweren eure Servier- und Lauffähigkeit erheblich.

Sehr geehrte Fluggäste, bitte schalten Sie Ihre Mobilgeräte aus und schnallen Sie sich an. Bevor unser Flug XB1-PS4 sich auf das Rollfeld begibt, haben wir eine wichtige Durchsage: Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Huu Games veröffentlichen heute den wahnwitzigen Couch-Coop-Titelauf der PlayStation 4/5 und Xbox One/Xbox Series X|S und laden zuman Bord ein! Die Konsolenversionen sind für 19,99 € im PSN und Microsoft Store verfügbar - zum Release gewährt Assemble einen Launch-Discount von 20% im Microsoft Store. Der Koop-Spaßist bereits für den PC ( Steam ) und die Nintendo Switch erhältlich und inverfügbar.ist ein chaotischer, lokaler Koop-Spaß im Stile von Overcooked, Unrailed! oder Moving Out. Mit bis zu drei Freunden übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle der Kabinencrew und versorgen dabei inDie Kabinenbesatzung serviert den Gästen allerhand Leckereien, wie. Klingt einfacher, als es ist: Turbulenzen und unkontrolliert umherrollende Servierwagen erschweren diesen Job ungemein.. Ziel ist es,und bloß niemanden zu vergessen, denn Fluggäste warten nicht gerne. Am Ende bewerten sie die Leistungen der Kabinencrew - fällt die Bewertung ausreichend positiv aus, geht es weiter zum nächsten Flug! Beigeht es, im wahrsten Sinne des Wortes - der Multiplayer-Spaß ist inverfügbar.ist ein chaotisches kooperatives Multiplayer Spiel für ein bis vier Spieler. Fliegt mit eurer Kabinenbesatzung in verschiedenen Flugzeugen, serviert eine Vielzahl an leckeren Shakes, Burgern, Pommes Frites und vielen weiteren Gerichten, bevor das Flugzeug landet und die Passagiere eure Leistungen bewerten.Aber nicht nur ihr verursacht das ganze Chaos. Außerirdische hatten schon immer einen Blick auf unseren blauen Planeten, der Menschheit und die unbestreitbar köstlichen Speisen, die wir kreieren und kochen. Die intergalaktische Gemeinschaft nimmt an ruhmreichen Kochwettbewerben teil und die Spezies mit dem raffiniertesten Essen gewinnt. Dabei kann die Menschheit ihren Teil zu diesem außergewöhnlichen Ereignis beitragen und der Galaxie zeigen, wie echtes Fastfood schmecken und aussehen kann.