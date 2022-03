Hat den Spielern den Kopf verdreht: Rundum zufriedene User im Orbital Bullet Review Trailer

360° „Gunplay“: Projektile bewegen sich in einem 360°-Grad-Bogen und sorgen für ein neues, unvergleichliches „Gunplay“-Gefühl.

Projektile bewegen sich in einem 360°-Grad-Bogen und sorgen für ein neues, unvergleichliches „Gunplay“-Gefühl. "Nur noch eine Runde" : Prozedural generierte Planeten, fiese Gegner, knallharte Endbosse, ein gewaltiges Waffenarsenal, sowie unterschiedliche Upgrades garantieren hohes Suchtpotenzial.

: Prozedural generierte Planeten, fiese Gegner, knallharte Endbosse, ein gewaltiges Waffenarsenal, sowie unterschiedliche Upgrades garantieren hohes Suchtpotenzial. Als Scharfschütze genüsslich deine Feinde aus sicherer Entfernung aus den Latschen hauen oder sie im Nahkampf mit einer geballten Ladung deiner Hyper-Schrotflinte zerfetzen? Kein Problem! Oder bist du eher der Raketenwerfer-Typ?

genüsslich deine Feinde aus sicherer Entfernung aus den Latschen hauen oder sie im Nahkampf mit einer geballten Ladung deiner zerfetzen? Kein Problem! Oder bist du eher der Raketenwerfer-Typ? Rasante, unerbittliche Action im Pixel-Stil: jeder Tod ist permanent, aber seien wir ehrlich, das Sterben ist Teil des Spaßes.

Das Spiel ist dir zu schwer? Du würdest am liebsten das Handtuch werfen? Keine Sorge, wir lassen dich nicht hängen! Du hast die Möglichkeit nach jedem Tod Nanobytes auszugeben, um permanente Upgrades und Fähigkeiten freizuschalten.

auszugeben, um permanente und freizuschalten. Wie wäre es mit einem größeren Medi-Rucksack oder einem zusätzlichen Schild , um ein bisschen länger durchzuhalten?

oder einem zusätzlichen , um ein bisschen länger durchzuhalten? Oder aktiviere das Kombo-System , um das Spieltempo zu erhöhen und Boni auf Währungsdrops und EXP zu erhalten.

, um das Spieltempo zu erhöhen und Boni auf und zu erhalten. Deine Startwaffe macht dir nicht genug Schaden? Dann schalte doch gleich zu Beginn der nächsten Runde eine bessere Waffe frei!

Erstelle mit unseren dynamischen Fertigkeitsbäumen deinen eigenen, individuellen Baum! Triff clevere Entscheidungen, um Fertigkeiten zu verstärken und die maximale Power zu erlangen – deine Fähigkeiten ändern sich mit jedem neuen Spiel.

deinen eigenen, individuellen Baum! Triff clevere Entscheidungen, um und die maximale Power zu erlangen – deine Fähigkeiten ändern sich mit jedem neuen Spiel. "Wir brauchen Waffen, viele Waffen!" Schalte, finde oder kaufe mehr als 20 verschiedene Waffen , Waffen-Upgrades und verschiedene Perks frei, die dein Spielerlebnis nachhaltig verändern werden.

Schalte, finde oder kaufe mehr als , und verschiedene Perks frei, die dein Spielerlebnis nachhaltig verändern werden. Schalte bis zu vier verschiedene Klassen frei, darunter den Ingenieur mit seinen durchschlagskräftigen Geschütztürmen und den brandgefährlichen Feuerteufel , wobei jede ihren eigenen Fertigkeitsbaum besitzt.

frei, darunter den mit seinen durchschlagskräftigen Geschütztürmen und den brandgefährlichen , wobei jede ihren eigenen Fertigkeitsbaum besitzt. Gehörst du zu den Menschen, die gerne etwas Schmerz empfinden? Gut, denn wir haben ein Siegesserien-System implementiert, das das Spiel mit jedem abgeschlossenen Lauf erheblich schwieriger macht (gepaart mit ein paar anderen Überraschungen), bis deine Siegesserie endet. Aber keine Sorge, du wirst reichlich Gelegenheit zum Sterben haben.

Publisher ASSEMBLE Entertainment veröffentlicht heute den Review Trailer zumIm brandneuen Trailer werden einige der derzeit zuzitiert. Das actiongeladenen Jump 'n' Run ist kürzlich auf Steam und GOG für 16,99€ erschienen (aktuell jedoch mit 35% Rabatt im Sale für 11,04€ zu haben) und wurde vom deutschen Entwicklerstudio SmokeStab entwickelt. Zusätzlich läuft aktuell der große ASSEMBLE Publisher Sale auf Steam , mit bis zuauf das gesamte Portfolio! Mehr Details im Publisher Sale-Trailer. ASSEMBLE bietet zusätzlich eine spezielle Save The World-Edition auf Steam für 26,99€ an, welche die Organisation Ocean Cleanup mit 10% der ASSEMBLE Einnahmen unterstützt und den elektrisierenden Soundtrack vonvon Juha Korpelainen und Niilo Takalainen enthält, letzterer ist vor allem für seine Arbeit am Soundtrack des preisgekrönten Dungeon Crawler Noita bekannt. Während der gesamten Early Access-Phase und seit Release der Vollversion konntekonstant über 80% positive Steam Reviews halten.ist das actiongeladene Erstlingswerk des Indie-Studios SmokeStab und wurde unter anderem beim Deutschen Entwicklerpreis 2021 fürsowie dennominiert. Wie der Name schon verrät, dreht sich bei- wortwörtlich -. Jeder Schuss, jeder Gegner wie auch der eigene Charakter bewegen sich stets auf einer kreisförmigen Plattform - ganz ohne Schwindelanfälle. Gepaart mit einer, einemundist es jetzt an der Zeit, sich dem Bösen in unendlichen,zu stellen!Orbital Bullet ist ein schnelles, bei dem sich das ganze Spiel im Kreis dreht. Ballert euch euren Weg durch eine Vielzahl von Monstern auf prozedural generierten Planeten. Modifiziert euren Charakter mit allerhand Ausrüstungsgegenständen, Fähigkeiten und nutzt die brachiale Durchschlagskraft unterschiedlichster Waffen für eure Zwecke.