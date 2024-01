Götterdämmerung: Assemble kündigt Survivors-Like-Roguelite Asgard's Fall an!

Assemble Entertainment und das junge, deutsche Entwicklerteam Soulpotion rufen die Gaming-Community dazu auf, in Asgard’s Fall, einem einzigartigen Survivors-Like-Roguelite , die Götter der nordischen Mythologie vom Thron zu stoßen und ihre Welt, Asgard, zu zerstören! Bereits ab Samstag, dem 27. Januar, dürfen die Spieler und Spielerinnen in Asgard’s Fall: Origins den Aufstand gegen die Götter proben, denn ab dann ist auf Steam der kostenlose Prolog des Hauptspiels spielbar! Der Announcement-Trailer gibt einen Vorgeschmack dessen, worauf sich die Community freuen darf:Inbegibt man sich auf eine epische Saga gegen die nordische Götterwelt, um schlussendlich Asgard zu Fall zu bringen! In diesem, von Spielen wieinspirierten, Roguelite im Pixel-Art-Stil hinterlassen die Spielerinnen und Spieler eine blutige Spur der Gewalt auf ihrem Weg durch die neun Welten der nordischen Mythologie. Dabei kämpft man sich seinen Weg durch grausame, nie enden wollende Horden von Kreaturen und passt dabei mithilfe des dynamischen Skill-Systems das Spielerlebnis dem persönlichen Spielstil nach Lust und Laune an. Während die Spieler und Spielerinnen sich durch die Reihen der Feinde kämpfen, schmieden sie ihr Schicksal, indem sie ihre Macht mit dem Runenschnitzsystem und dem Talentbaum immer weiter steigern. Wem wird es schlussendlich gelingen, über die Götter des Nordens zu siegen und Asgard ins Verderben zu stürzen?Eine epische Saga erwartet dich in Asgard’s Fall, einem Survivors-like-Roguelite mit nordischen Einflüssen. Kämpfe dich durch Horden von Kreaturen und lasse die Götter deinen unerbittlichen Zorn spüren. Die Zeit ist gekommen, deine eigene Geschichte zu schreiben!Meistere die Kunst des Kampfes mit dem dynamischen Fähigkeiten-System. Wähle aus einer Vielzahl von Fähigkeiten, und forme deinen Krieger ganz nach deinem eigenen Spielstil. Entfessle verheerende Angriffe, nutze strategische Verstärkungen und mache dir einzigartige Kräfte zu eigen, um die Neun Welten zu erobern. Du bist deines Kriegers Schicksalsschmied – erweise dich dessen würdig!Kontrolliere die Magie der alten Runen mit Hilfe des Runenschnitzsystems. Forme deine Bestimmung, indem du mächtige Runen in Reliquien gravierst, die deine Kräfte auf dem Weg zur Eroberung Asgards zusätzliche Stärke verleihen.Dank der umfangreichen Talentbäume wirst du zum Architekten deines Kriegers. Schalte eine Vielzahl an Talenten frei, baue deine Stärke aus und passe deinen Spielstil an die Herausforderungen auf deinem Weg zur Eroberung Asgards an. Jede noch so kleine Entscheidung beeinflusst den Ausgang deiner Saga. Erschaffe einen einzigartigen Helden, mit dem du deine Reise durch die Neun Welten antrittst!