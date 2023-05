GDD GermanDevDays 2023: Programm, Workshops, Aussteller, Safe Place Policy und Themenschwerpunkt Depression & Games und Mentale Gesundheit

Nach drei Jahren Corona-Pause findet die GDD - GermanDevDays, die größte deutschsprachige Entwicklerkonferenz, am 6. und 7. Juni erneut im Saalbau Gallus in Frankfurt am Main statt.Das Programm der fünften Ausgabe der Konferenz umfasst aktuell 40 Vorträge sowie 7 Panel-Diskussionen und 12 Workshops. Außerdem sind zwölf Aussteller, die einen kostenlosen Ausstellungsplatz erhalten haben, auf der GDD vertreten. Hinzu kommen weitere Firmen und Hochschulen. Detaillierte Informationen sind ab sofort auf der Website online Zum ersten Mal gibt es auf der GDD einen Themenschwerpunkt.Die Speaker Maria Manneck und Timothy Thee berichten aus eigenen Erfahrungen in ihren Vorträgen zum Thema Depression, Firmengründung und die Freude am Leben. Die Psychologin Jessica Kathmann und der Psychologe Nicolas Hoberg sprechen in ihrem gemeinsamen Vortrag darüber, wie Games die Mentale Gesundheit beeinflussen.Damit die GDD für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein tolles Event wird, wird der Organisator, die Assemble Entertainment GmbH, auf die Einhaltung der Safe Place Policy achten, die auf der Website eingesehen werden kann. Vor Ort werden dedizierte Ansprechpartner von Assemble zur Verfügung stehen.Für Studierende, Azubis, Lehrkörper und Dozenten ist die Konferenz kostenlos. Tickets für Businessbesucher kosten 149,00 EUR (zzgl. MwSt.), Workshops 10 Euro (zzgl. MwSt.), die später dazu gebucht werden können. Anmeldeschluss ist der 26. Mai!Die GDD - GermanDevDays 2023 werden gefördert in der Maßnahme„Förderung von Einrichtungen der Kultur- und Kreativwirtschaft“ durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie unterstützt von der Wirtschaftsförderung Frankfurt.Die diesjährigen Sponsoren sind Crytek, Daedalic Entertainment, Black Forest Games, CipSoft, Brehm & v. Moers, SAE Institute, Speedlink, Z-Software und MegaDev.Unterstützer und Partner sind Gamesmarkt, Baltic Dev Days, gamearea Hessen, GameUp! Rheinland-Pfalz, Gameswirtschaft und CC Köln.