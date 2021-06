GDD Förderstiftung 2021 - Anmeldephase gestartet - Einreichungsschluss 16. Juli!

Auch wenn die GDD - GermanDevDays letztes sowie dieses Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, kann man sich auch in diesem Jahr wieder für eine Förderung der GDD Förderstiftung bewerben.Während der GDD 2017 wurde die GDD - GermanDevDays Förderstiftung ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel gesetzt hat den Entwicklernachwuchs aus Deutschland zu unterstützen. Studierende sowie Nachwuchskräfte- und Teams aus der deutschen Spielebranche können sich ab sofort um eine Förderung der GDD - GermanDevDays Förderstiftung bewerben. Die finale Auswahl der Geförderten wird durch den Beirat der Stiftung getroffen.Gefördert werden dabei der Besuch von Messen und Konferenzen (online / offline) mit einem Einmalbetrag von 500 Euro zur Verwendung von Anreise, Hotelkosten, Tickets, Standmiete.Insgesamt können pro Jahr bis zu 30 Personen/Teams mit je 500 Euro unterstützt werden. In 2020 wurden 10 Teams und Studios unterstützt, nun steht die dritte Anmeldephase an."Auch in den schwierigen Zeiten der Corona Pandemie möchten wir NachwuchsentwicklerInnen, junge Teams und Start-Ups weiterhin unterstützen und freuen uns über zahlreiche Einreichungen.", so Stefan Marcinek, Geschäftsführer der Assemble Entertainment GmbH und Ausrichter der GermanDevDays.Bei einer Teambewerbung ist nur eine Bewerbung möglich!Anmeldeschluss ist der 16. Juli 2021!