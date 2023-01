GDD 2023 am 6. & 7. Juni in Frankfurt

Die Anmeldung zur größten deutschsprachigen Entwicklerkonferenz, der GDD - GermanDevDays in Frankfurt, ist ab sofort auf der offiziellen GDD-Webseite möglich.Nach drei Jahren Corona-Pause findet die fünfte Ausgabe der Konferenz am 6. und 7. Juni erneut im Saalbau Gallus in Frankfurt am main statt."Wir freuen uns sehr, dass die GDD nach der langen Pause nun endlich wieder vor Ort stattfinden kann!", so Stefan Marcinek, Organisator der Konferenz. "Auch der GDD Indie Award mit einem Preisgeld von 10.000 Euro wird wieder vergeben. Und diesmal nicht digital, sondern wieder am Ende des zweiten Konferenztages auf der Bühne. Hierzu wird es noch einen separaten Einreichungsaufruf geben", so Marcinek weiter.Ab sofort können Speaker ihre Vortrags- oder Workshopvorschläge per eMail einreichen Für Studierende, Azubis, Lehrkörper und Dozenten ist die Konferenz kostenlos. Tickets für Businessbesucher kosten 149,00 EUR (zzgl. MwSt.), Workshops 10 Euro (zzgl. MwSt.), die später dazu gebucht werden können. Anmeldeschluss ist der 26. Mai!