Fantasievoller Action-Platformer ITORAH erscheint im Frühling 2022!

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Grimbart Tales geben einen neuen Release-Zeitraum bekannt: Der fantasievolleerscheint imauf Steam Im neuen Trailer stellt Artur Bäcker, Creative Director bei Grimbart Tales, die lebendige Welt invor und erzählt von der Inspiration zur ergreifenden Geschichte rund um die Protagonistin. Die Gameplay-Mechaniken sind im "Easy To Learn, Hard to Master"-Stil konzipiert. Wennsich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss sie ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten nutzen, um knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte zu bewältigen.Das Spiel kann bereits hier vorbestellt werden für 19,99€ - dank des Pre-Order Rabatts für 17,00€. Die "enthältsowie den offiziellen Soundtrack und das Artbook und ist eine großartige Möglichkeit, den Entwicklern Wertschätzung entgegenzubringen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Assemble Entertainment spendet 10% des Erlöses jeder verkauften "an Survival International zur! Auch diese Version ist dank des Pre-Order Rabatts aktuell vergünstigt erhältlich - für 25,50€ statt 29,99€.ist ein bezaubernderiminspiriert von der mesoamerikanischen Kultur. Im Fokus der Geschichte steht die weibliche Protagonistinund eine mysteriöse Plage, die das üppige Land vonvoller Tempel, Dschungel, Ruinen und Berglandschaften bedroht. Gemeinsam mit ihrer sprechenden Axt versucht das junge Mädchender Plage und dem Verschwinden der Menschheit auf den Grund zu gehen. Wennwirklich der letzte Mensch sein sollte, welchem Schicksal fiel der Rest dann zum Opfer? Auf ihrer Suche nach Antworten, reist sie durchund knüpft neue Freundschaften mit skurrilen Einheimischen.überzeugt schon beim ersten Anblick durch eine sensationelle Optik, gefüllt mitGepaart mit den besten Elementen der Metroidvania-Formel, einerund einer recht erwachsenen Geschichte trotz der niedlichen Präsentation.Erwache in Nahucan, einer fantastischen Welt voller maskierter Kreaturen. Die Menschheit ist verschollen und Itorah scheint die letzte ihrer Art zu sein! Um ihrer Vergangenheit nachzujagen schlägt sich Itorah zusammen mit ihrer vorlauten Axt durch prächtige Wälder, mysteriöse Tempel, stürmische Berge und weitere handgezeichnete Landschaften. Was als naive Forschungsreise beginnt entwickelt sich schnell zu einer Mission, diese fremdartige neue Welt vor ihrer größten Bedrohung zu retten: Einer ominösen Plage, die alles zu verschlingen droht.