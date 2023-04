FÜHR MICH ZUM SCHOTTER: Moviehouse - The Film Studio Tycoon ist ab sofort erhältlich!

Publisher Assemble Entertainment und Odyssey Studios veröffentlichen heuteauf Steam und GOG für 10.99 €. Dank des Launch-Rabatts von 10% istdie ersten Tage sogar für nur 9,89 € erhältlich -ist die Management Simulation auf die Filmfans gewartet haben! Talente einstellen, Drehbücher schreiben, Poster gestalten, Filme drehen, Kritiken abwarten, Geld verdienen - Spaß haben! So lautet die Formel vonIm Release Trailer erhalten Interessierte einen guten Eindruck davon, was sie beierwartet. Wer sich noch an Peter Molyneuxserinnert oder Spiele wiegenießt, wird viel Spaß mithaben. So schreibt beispielsweise Kotaku Willkommen zur Weltpremiere! MOVIEHOUSE ist die Simulation, auf die Filmfans gewartet haben. Halte die Kamera bereit, entfessle deine Kreativität und drehe die Filme, von denen du schon immer geträumt hast. Vergrößere dein Unternehmen mit deinem messerscharfen Geschäftssinn und leite eine neue Ära für Filmemacher auf der ganzen Welt ein... oder scheitere bei dem Versuch! Denn schließlich ist dieses Geschäft wie eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt.Erlebe die goldenen Jahrzehnte der Filmgeschichte - beginne mit einer kleinen Filmcrew in den 80er Jahren, entwickle deinen ersten Kurzfilm und genieße den süßen Nektar des Ruhms. Wenn dein Unternehmen expandiert, wirst du bessere Filme drehen, eine größere Crew einstellen und dein Studio ausbauen!Steche die Konkurrent aus und verlasse dich auf deine Intuition, um den nächsten Hit an den Kinokassen zu landen. Gewinne Preise bei Veranstaltungen, gönn dir das größte Stück vom Kuchen und werde das erfolgreichste Studio, das Hollywood je gesehen hat.Produziere Filme nach deinem Geschmack - wähle aus dutzenden verschiedenen Genres und entwickle die perfekte Geschichte. Kreiere einen Spionagefilm, eine romantische Komödie, einen blutigen Slasher oder etwas ganz anderes. Egal, wie du dich entscheidest - drücke der Filmgeschichte deinen eigenen Stempel auf und werde der Pate des Kinos!Stelle das Dreamteam zusammen - heuere Regisseure und Autoren an und fördere ihr Potential, um den maximalen kommerziellen und kreativen Output zu gewährleisten. Mache unbekannte Schauspieler und Schauspielerinnen über Nacht berühmt oder setze sie auf die Ersatzbank, wenn sie ihrem Hype nicht gerecht werden. Schließlich bist du jetzt der Boss!